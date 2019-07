María José Rienda: "Ambas partes han cedido, no hay ganadores"

María José Rienda recibe a la Cadena Ser ya de noche en su despacho del CSD. Moderadamente feliz, cree que este acuerdo de mínimos entre LaLiga y la RFEF es bueno para el fútbol y los aficionados, su gran preocupación desde que arrancó este proceso de mediación.

"El fúbol gana después de que se den estos pasitos hacia adelante. Todavía es una propuesta, tienen que ratificarlo los presidentes de ambas partes", comenta tras un mínimo acuerdo que llega tras muchos meses de trabajo.

Y algo que cuesta conseguir provoca felicidad. "Desde el CSD estamos muy contentos con los avances de estos tres meses. Ambas partes han ido cediendo, no hay ganadores ni perdedores. Estamos orgullosos de que se hayan puesto de acuerdo pero hasta que no firmen los presidentes no tenemos nada"

También reconoció Rienda que mediar entre LaLiga y la RFEF no ha sido nada fácil. "Ha sido un convenio que no ha sido nada fácil, si hubiera sido fácil se hubiera hecho mucho antes. Las dos partes tienen razón en determinadas cosas y ponerlos de acuerdo no es nada fácil. Estamos orgullosos del trabajo realizado".

Por último reconoció que solucionar lo del partido de los lunes es algo en lo que necesitarán algo más de tiempo. "Lo de los partidos de los lunes se tiene que negociar todavía, hay mucha tramitación por medio. El 15 de julio nos reuniremos otra vez todos para comenzar la negociación, pero lo de hoy es una base para empezar a construir. Habrá que ver si tiene que ser un juez el que decida".