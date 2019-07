Javier Aguirre: "Veo a Salah peleando por el Balón de Oro. Si gana la Champions y la Copa África no se lo pueden quitar"

Javier Aguirre, seleccionador de Egipto, ha atendido a El Larguero desde su concentración de la Copa África, donde parten como principales favoritos a conseguir el torneo. Entre sus filas cuentan con el jugador estrella del Liverpool, Mohamed Salah, quien recientemente ha ganado la Champions ante el Tottemhan. El míster ha comenzado la entrevista alabando el fútbol nacional: "Qué generación de jugadores españoles están surgiendo. Qué buenos son y qué preparados. Hay muchos españoles alrededor del mundo y les ha ido muy bien".

Tras varios años como entrenador en España, Yago de Vega le ha preguntado sobre la posibilidad de volver a nuestro país en un futuro próximo. "El fútbol de repente te da vueltas y no sabes para donde irás. Después del mundial estaba tranquilamente con la familia y me buscó Korea del Sur. En mi vida me había planteado ir a Korea, Egipto, Japón o como en su día fui a Abu Dhabi. A donde me lleve el viento. Estuve once temporadas en España, magníficas. Entre medias me pilló el Mundial de Sudáfrica con México y aquí estoy", explicaba Aguirre, haciendo balance de su carrera profesional como entrenador.

Aguirre, quien tiene a su espalda un gran recorrido en torneos internacionales, cataloga la Copa África como "magnífica". "Había estado en Copa de Oro, en Copa América, Asia... pero la Copa África es, con perdón, la hostia. Son 24 equipos y todos tremendos, una barbaridad. Son equipos muy físicos, de gente muy brava, unos partidos de mucho trabajo, nadie regala nada. De momento, y he vivido ya muchos partidos, solamente hubo por ahí un 4-1 y un 4-0 pero muy apretados, con equipos muy trabajados. Gente muy atlética", analiza a fondo el entrenador de Egipto.

Desde su debut en la Copa África, Javier Aguirre ha ganado los tres partidos de su grupo, con cinco goles a favor y ninguno en contra. A pesar de sus buenos resultados, el míster habla de que "tuvimos suerte, las cosas como son, el portero sacó cosas muy bonitas, otras pegaron en el palo". Además, "tener a Salah siempre es un seguro de vida que en cualquier momento te golea". Sin embargo, a pesar de estos comentarios, el entrenador apunta que está "contento, de momento vamos bien, Sudáfrica es otro estilo de juego, son muy ordenados, trabajan mucho y no paran. Tienen delante a gente buena. Espero que sea un partido bonito de ver".

La realidad es que parten como favoritos para ganar el campeonato, aunque Aguirre no sienta esa presión: "Estamos en casa, hay que disfrutar aunque si es verdad que a los chavales les meten mucha presión de la gente. La fórmula es casa más Salah, campeonato seguro, pero hay equipos fuertes. Somos favoritos, tenemos que aprender a jugar como tal y aprender a ser favoritos. Haciéndolo muy bien puedes perder". Tampoco faltaron palabras para albar al jugador del Liverpool del que dice que "está un poco limitado" pero "es un chaval muy humilde, ubicado, es extraordinario. Tiene un carácter muy bonito con los compañeros. Le veo peleando por el Balón de Oro, por supuesto. Si gana la Champions y la Copa África no se lo pueden quitar. No ganó la Premier pero fue el máximo goleador -empatado con Mané y Aubameyang-. Se lo va a poner difícil a la gente que decide".

Sobre las supuestas declaraciones en las que el entrenador indica que dejaría la selección egipcia si no gana la Copa África indica que "no son ciertas" y que buscan "pelear e intentar ganarla". "Todo depende de la gente que tiene mi contrato. La Federación tiene toda la libertad de echarme si lo cree conveniente y ya está no pasa nada. Decir que me marche no lo he hecho y no nunca lo pienso hacer", indicaba Aguirre.

Este miércoles se ha hecho oficial el fichaje de Héctor Herrera por el Atlético de Madrid, una llegada al club rojiblanco que le parece "extraordinario". "Con la baja de Rodrigo les va a venir muy bien. Es un volante de ida y vuelta, un chaval que sale con la pelota, con buen carácter. Fue una buena decisión para Héctor y para el Atlético, lo digo de verdad. Me encaja en la filosofía del Cholo, no hay individualismo, se entra al equipo y es muy solidario. Es un súper jugador, va a dar que hablar en el Atleti", explicaba sobre el nuevo fichaje del club rojiblanco, procedente del Oporto.

Por último, también recalcó el duro trabajo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid: "Es admirable lo que ha hecho el Cholo con el club, extraordinario. Uno no se imagina el Atlético sin él, obviamente tampoco sin Luis Aragonés, pero después está Simeone. Hay un antes y un después, lo digo con todo el respeto y el cariño que le tengo al Atlético de Madrid".