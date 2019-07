Desmontando los mitos del Ibuprofeno

El Ibuprofeno es casi imprescindible en la vida de muchos, un medicamento prácticamente ominipotente que tiene los poderes para salvarnos de cualquier mal (o eso pensamos). Tomamos Ibuporfeno para paliar el dolor, aliviar los síntomas de una gripe y, a veces, hasta para quitarnos la pena. Con los escépticos José Miguel Mulet, licenciado en Química y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia, y el periodista de El Correo Luis Alfonso Gámez, hacemos un repaso a esta pastilla presente en todos nuestros hogares.

¿Qué es el Ibuprofeno?

El Ibuprofeno es un antiinflamatorio que está libre de patente y por lo tanto, es bastante barato. Se puede conseguir en muchas formas y puntualmente, para ciertas patologías, puede ser útil. El problema con este y otros medicamentos es que los usamos para todo, incluso "para lo que no hace falta cuando no hace falta".

¿El Ibuporfeno es malo? Depende de cómo se use; en exceso, sí. ¿El Ibuporfeno baja la fiebre? No. ¿El Ibuporfeno sube la tensión? No. ¿El Ibuporfeno engorda? No. ¿El Ibuporfeno da sueño? Algo puede dar, y como calma el dolor te ayuda a dormir.

¿Qué efectos secundarios tiene el Ibuporfeno?

Puede llegar a dar toxicidad renal, pero no es esencialmente tóxico. Las sobredosis por Ibuprofeno no suelen ser fatales, algo que sí pasa con otros medicamentos que se dan con receta. No se recomienda para mujeres embarazadas ni niños, o en todo caso en dosis muy bajas. El Ibuprofeno no es peligroso pero no quiere decir que se pueda tomar sin ningún control. También puede producir úlceras, aunque en este sentido es mucho peor la aspirina.

¿Cuál es la diferencia entre el Paracetamol, el Ibuprofeno y la aspirina?

El Ibuprofeno no baja la fiebre, así que tienes fiebre no hay que tomar Ibuprofeno. A nivel farmacológico es un antiinflamatorio y actúa sobre los dolores producidos por inflamación. Sin embargo, el Paracetamol es un analgésico que calma el dolor. Por su parte, la aspirina, inhibe una ruta de las prostaglandinas que puede hacer bajar la fiebre, es anticoagulante y también antiinflamatorio. Se puede decir que la aspirina tiene diferentes dianas.

¿Qué tomo si me duele la cabeza?

Tanto la aspirina, como el Paracetamol y el Ibuprofeno son últiles, siempre que no nos pasemos con la dosis. En grandes dosis, la aspirina, y el Paracetamol son bastante más peligrosas que el Ibuprofeno. El Paracetamol tiene mucha toxicidad hepática y la aspirina es mala para el estómago.

El consejo definitivo

Es bueno tomar una aspirina al hacer un viaje muy largo en avión, ya que puede paliar el síndrome de la clase turista que favorece la formación de coágulos.

El peligro de la automedicación

Desde el pasado 31 de mayo las cajas de 30 pastillas de Ibuprofeno de 600 gramos y las de Paracetamol de 1 gramo solo se dispensan con receta médica. El problema con estos medicamentos surge cuando creemos que los podemos tomar más allá de lo que nos recomienda el médico. Los españoles tienen la mala costumbre de automedicarse, hasta la mitad de la población lo hace, cuando lo que hay que tener en cuenta es que el médico te receta un medicamento para una situación concreta. La mayor parte de los que se automedican son los españoles con formación universitaria.