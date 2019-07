Enric Mas: "¿Presión? Noto la que me pongo yo, no la que me ponen"

Este sábado da comienzo una nueva edición del Tour de Francia en la que Enric Mas es uno de los candidatos a estar entre los primeros de la clasificación general. El ciclista balear disputará por primera vez en la ronda francesa. "Un poco de nervios y de estrés, lo mejor es llegar y correr ya".

Aunque muchos le quieren poner ya la etiqueta de favorito, Enric Mas prefiere ir con cautela. "Presión noto la que me pongo yo no la que me ponen. Quiero hacerlo bien y trabajo para estar en la mejor forma posible en el inicio de la carrera. Vamos a ver qué pasa. Sé que es mi primer Tour y vengo aquí a aprender. Tengo 24 años y tengo mucho que aprender. Es el primer Tour y tengo que aprender de los mejores para todas las carreras"

Eso sí, reconoció que el recorrido de la edición no le va mal, aunque cree que su equipo apostará más por otros corredores en busca de victorias. "El recorrido me viene bien, pero no sé como va a ser la carrera. Sabemos que este equipo lucha siempre por victorias de etapa con Elia Viviani y Julian Alaphilippe. Yo creo que soy más la tercera opción".

También tuvo palabras para Alejandro Valverde, el cual renovó hace poco con Movistar para dos temporadas más, hasta los 41 años. "Yo le veo que disfruta y mientras disfrute va a estar encima de la bicicleta compitiendo y cuidándose".

Por último, avisó también de la dificultad de la etapa del próximo lunes, la primera en la que realmente puede haber diferencias. "La tercera etapa tiene esos cuatro puertos duros y el final es complicado. Si no entras bien colocado se puede perder bastante tiempo".