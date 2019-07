La comedia se acabó

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Vox ha tenido la paciencia de esperar a que Ciudadanos ante el riesgo de perder cuotas de poder claudicara y se sentara a negociar con ellos y con el PP. Y una vez Rivera se ha retratado, le han dejado con un palmo de narices. Han sido los de Vox los que se han levantado de la mesa y han dejado a la derecha sin gobierno. La hipocresía de Ciudadanos ha acabado en ridículo. Ahora falta ver hasta dónde está dispuesto Vox a llevar el castigo.

Esperemos que Pedro Sánchez aprenda la lección de su primera gran aparición europea. Se amarró a Macron pensando que podría ser el coprotagonista de una alianza liberal socialista con acento renovador. Y Macron le ha dado esquinazo. Como todo presunto centrista, a la hora de la verdad, ha acabado inclinándose del lado de la derecha. Que no cunda el desánimo. El problema está en que la socialdemocracia europea está lejos de la potencialidad perdida. Y que sólo con Sánchez no basta.

El presidente Torra pone siempre el referéndum de autodeterminación por delante en cualquier esbozo de negociación. Lo cual equivale a no querer negociar: es una propuesta retórica. El gobierno sólo puede decir no. El presidente del Parlament, Roger Torrent, baja el pistón en Madrid. Pide un pacto de claridad: establecer las condiciones bajo las cuáles algún tipo de referéndum sería posible. De modo que reconoce que la unilateralidad es imposible y coloca al referéndum en un lejano final, no al principio. Poco a poco, el independentismo va bajando escalones, pero al otro lado nadie quiere subir a su encuentro. Todo acercamiento pasa por un punto: el reconocimiento. Paso previo para que las aspiraciones de unos y los límites de los otros puedan reencontrarse en forma de renovadas reglas de juego. Va para largo.