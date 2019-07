Maroto: "Nos vendría bien la repetición de elecciones pero no la queremos"

Javier Maroto ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ que al PP le “vendría bien” la repetición de las elecciones porque atraería a los votantes descontentos con Vox y Ciudadanos pero que no la quieren porque supondría “meses de parálisis institucional que a España no le viene bien”. Ha insistido en que, pese a que dirigentes socialistas piden la abstención de los populares en el debate de investidura de Sánchez para que no dependa del voto independentista, no lo harán porque ese mismo argumento serviría para dar vía libre a los presupuestos generales del estado que pueda aprobar después un hipotético gobierno socialista.

El vicesecretario de Organización del PP ha sido muy crítico con Vox, después de que sus diputados en la Región de Murcia hayan frenado la investidura del candidato popular a la Presidencia. “Vox decía que venía a combatir a la izquierda y se ha convertido, sin duda, en el mejor aliado de Podemos y PSOE”, ha repetido en varias ocasiones. A unas horas de que se celebre la segunda votación en Murcia para la investidura de Fernando López Miras, Maroto ha dicho que no tienen “ninguna garantía” de que Vox vaya a recapacitar y apoyar a su candidato: “Trataremos en las pocas horas que quedan de hacer entrar en razón a Vox”.

Preguntado por la posibilidad de que el PP tumbe algunas medidas a favor del colectivo LGTBi a cambio de su apoyo en Murcia, Maroto ha dicho que su partido no está dispuesto a dar “ningún paso atrás”: “La orientación sexual no es una pieza que permita jugar en un intercambio de cromos para un proceso de investidura”.