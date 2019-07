Vidas bloqueadas

Hace apenas un año, el 25 de julio de 2018, un ingeniero, enfermo de esclerosis múltiple, consiguió finalmente lo que quería: acabar con su vida, se suicidó. Tenía 53 años, se llamaba José, pero antes de morir quiso contar su caso para pedir que se legalice la eutanasia en España. Un reportaje de “A vivir que son dos días” recogió su testimonio.

Hace apenas tres meses, el 2 de abril, Ángel ayudó a morir a su mujer, María, también enferma de esclerosis múltiple. El mensaje es el mismo: derecho a morir dignamente y a no prolongar una vida en esas condiciones.

Hace apenas tres días, surge otro caso parecido. Un hombre de 74 años, Antoni, devastado por el Parkinson, escribe una carta a varios medios donde pide dejar de padecer, y de hacer padecer a los demás.

Así que tres casos en menos de un año, pero hay más, muchos más. Porque el problema sigue ahí, los problemas no se pueden prohibir. Y morirse dignamente, cuando uno lo decida porque está muy mal y no quiere seguir más, este es un problema que hoy no está resuelto en España. Y cuando hablamos alegremente de bloqueo político, investidura bloqueada, pactos bloqueados, vetos, enfrentamientos… Cuando nos enfrascamos en apasionadas conversaciones sobre juegos políticos, deberíamos pensar que todo eso provoca efectos colaterales; provoca que no avancemos, que los problemas no se resuelvan. Y esta historia de hoy es, por desgracia, una buena manera de recordarlo.