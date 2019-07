¿Indulgencia para un violador de buena familia?

Lo que vamos a contar ha sucedido en EE.UU. Hace dos años, en una fiesta escolar, una chica de 16 años en estado ebrio fue encerrada en un sótano por un grupo de compañeros que trabaron la puerta antes de que uno de ellos la penetrara. Por si hubiera duda de lo que sucedió, el autor de la agresión difundió el vídeo con un texto elocuente: “cuando la primera vez que tuviste relaciones sexuales fue una violación”. El asunto llegó a un juez compasivo… con el agresor.

Así que impidió que la agresión fuera juzgada por un gran jurado porque no era una “violación tradicional”, que para él es cuando dos hombres amenazan con un arma a una mujer y en lugar apartado. En cuanto al mensaje, quitó hierro porque ya se sabe que “los jóvenes dicen muchas estupideces”. Y, no contento, señaló, a modo de eximente, que el joven “es de buena familia y tiene un gran futuro universitario”. Lo tiene todo para entrar en los anales del desvarío jurídico. Y podría sonar a extravagante. Pero tendríamos que olvidar que aquí un juez consideró orgía lo que acabó siendo considerado por el Supremo agresión sexual, en el caso de La Manada. Y tendríamos que acabar de digerir que la Fiscalía, ayer mismo, haya calificado provisionalmente abuso y no agresión la violación de una menor por un grupo de jóvenes en Manresa. Quizás nos hayamos perdido algo o sea corto nuestro entendimiento jurídico, es posible. Pero suena extraño.