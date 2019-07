Monchi: "Reguilón está bastante cerca; en Ceballos no hemos pensado"

El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha analizado en El Larguero el mercado de fichajes en su vuelta a la ciudad hispalense. El de San Fernando ha hablado sin tapujos de todos los nombres propios que se han puesto sobre la mesa.

Ha asegurado que “no ha habido en ningún momento una gestión por el tema de Ceballos” y no por su pasado bético, ya que “su primer pasado es sevillista y no me pongo a pensar en eso, confío en los profesionales”. “Le considero un jugador magnífico, pero de ahí a que sea un jugador en el que hemos pensado, no”, ha sentenciado.

Quien sí está “bastante cerca” de llegar cedido al Sevilla es el lateral izquierdo Sergio Reguilón: “Está bastante cerca, si todo va normal y los últimos flecos que quedan -que son prácticamente ínfimos- se podrá completar todo. Soy de los que piensa que no se cierra una operación hasta que no se firma, por eso no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero hay predisposición por todas las partes (…) ¿Si hemos pedido opción de compra? Hemos pedido de todo y estamos ahí peleando todos los días”.

También ha confesado Monchi que al principio “esperaba que Sarabia se quedara”, ya que se fijó en lo positivo y no “en las posibilidades de otros rivales, sobre todo económicamente”. Dani Alves no es una opción tampoco para el Sevilla porque “no es el momento de que se vuelvan a cruzar los caminos”.

Sobre Ben Yedder, que hace unas semanas hizo públicas sus ganas de “jugar al más alto nivel”, ha dicho Monchi: “No hay nada nuevo, tiene una semana más de vacaciones y se incorporará si Dios quiere el día 13 para viajar a EEUU. A partir de ahí el mercado está abierto y hay posibilidades para cualquier jugador de la plantilla. A día de hoy no ha habido ofertas (…) Si llega una oferta…, pero tiene que haber una condición 'A' para que se dé la 'B', y después está el Sevilla que algo tiene que decir…”.

Por último, ha apuntado estar muy feliz con su regreso al Sevilla: “Soy una persona que necesita tener esa confianza para meter el ritmo que a mí me gusta que a veces es muy acelerado”, y se ha mojado sobre las cláusulas: “Tengo la experiencia de Italia, donde no existen, y pienso que tienen que existir porque no creo en la esclavitud, entre comillas, dándole el contenido más positivo de la palabra, todo el mundo tiene derecho a rescindir su contrato si cree que en otro lugar son mejores”.