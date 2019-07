'Chapeau' para la sobresaliente actitud de Nadal fuera de la pista

Este jueves Nadal eliminó de Wimbledon a Kyrgios, al que superó en cuatro sets en un partido en el que el australiano volvió a hacer muchas de sus habituales excentricidades.

Yago de Vega ha opinado en El Larguero sobre la actitud del número 43 del mundo y también de la de Rafa Nadal: “El marrullero Kyrgios se ha pasado todo el partido haciendo gestos y discutiendo contra el árbitro. Nadal ha estado correcto en todo momento y ha hecho lo más importante, que es jugar al tenis y llevarse la victoria. Las payasadas ya quedan para Kyrgios”.

“Chapeau para Rafa Nadal una vez más, no solo por lo que ha hecho en la hierba de Wimbledon contra un excelente jugador, al que le supera el personaje (…) No puede ser que un campeonato con la historia y el prestigio de Wimbledon permita que haya un tenista haciendo estos gestos de forma constante, discutiendo, quejándose, soltando un pelotazo a un rival sin pedir disculpas… Esto no es lo habitual en el tenis y no hay que darlo como normal porque no lo es, pero lo dicho, chapeau para Nadal, una actitud de sobresaliente y un ejemplo para todos los chavales que algún día quieran ser tenista”, ha añadido el director de El Larguero.

Por último, ha sentenciado: “Esperemos que Kyrgios no sea ejemplo de ninguno de los chavales porque se puede convertir en un circo el mundo del tenis. Nadal podía haber cargado perfectamente contra Kyrgios y ha dicho que no, que lo que hay que hacer con este tipo es potenciar su tenis y dejar de promocionar las tonterías que hace”.