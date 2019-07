Vergüenza murciana

La historia es mágica, si no fuera siniestra. Contemplar a Ciudadanos arrastrarse ante Vox por una vicepresidencia murciana asqueará a algunos (los creyentes), apenará a otros (como este analista) pero no deja de ser lindo (como repugnante justicia poética). He aquí al partido liberal definitivamente esclavo de los semifachas. Glorioso.

Como la hábil adúltera pescada en la cama con el vecino, las gentes de Albert Rivera niegan ninguna relación con los machos de Vox. “No hay una negociación. Hay una explicación de por qué ese acuerdo de gobierno [el ya firmado entre el PP y Cs] es bueno para los murcianos y por qué Vox debería dejar de bloquear la situación y dejar de hacer el juego al PSOE”, declaró en Madrid el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Qué gracioso, qué tierno. Solo habían pasado juntos cinco horas: sería que tomando unas horchatas, pero negociar, no habían negociado, sostienen. Y nosotros a creerlos, claro.

Irritados por el señor Villegas, los machos alfa tumbaron al candidato a presidente regional del PP y al candidato a vicepresidente de Ciudadanos, en un aviso a los de Madrid, porque tendrá un coste renegar de las relaciones íntimas cuando son evidentes. Claro que basta con negarlas. Y entonces te quedas sin vicepresidente de Murcia. Se ve que era esa la gran apuesta, y ni siquiera esa salió. Pero el sambenito de servirle las toallas al voxero, ese sambenito, ¿quién se lo quita a los liberalísimos de Ciudadanos?

Que venga Macron y lo vea. A no ser que le hayan pillado, abducido, llevándole las toallitas a la señora Le Pen. Es lo que tienen algunas citas.