Raúl Blanco: "Habrá un futuro industrial para las seiscientas familias pendientes"

Tras meses y meses de negociaciones, movilizaciones y lucha, y después de 12 horas de reunión, hay acuerdo entre la empresa Alcoa y los trabajadores. Ninguna de las dos plantas se cerrará y no se perderá ningún empleo. Al menos así lo ha asegurado el secretario general de la Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, este viernes en Hoy por Hoy, quien ha calificado el acuerdo como "un gran paso".

"El inversor garantiza el 100% del empleo y la apertura de las dos plantas. Habrá un futuro industrial para las seiscientas familias pendientes", ha explicado Raúl Blanco, quién se ha alegrado de esta noticia.

Además, el propio secretario general de la Industria y de la Pyme ha indicado que la voluntad del inversor es ir más allá de los 24 meses acordados hasta ahora de apertura de las dos plantas, a la par que felicitaba a todas las partes por lo conseguido.

No obstante, tal y como ha explicado Raúl Blanco, si el inversor no consigue presentar las garantías que le pide Alcoa antes del 31 de julio, "se ejecutaría el ERE", aunque "ahora mismo no se contempla esa opción".