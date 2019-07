César Strawberry: "Es una vulneración flagrante de mi derecho al trabajo"

César Strawberry sigue pagando las consecuencias de seis comentarios escritos en Twitter hace años. Al margen de su proceso judicial, con sentencias y recursos, el cantante ha visto como el nuevo ayuntamiento de Madrid ha cancelado la actuación de su banda en las fiestas del distrito de Tetuán, cerrada por la anterior administración.

“Considero que es un ataque contra la libertad de expresión y la libertad creativa”, ha señalado el cantante en la Cadena SER. “Están haciendo una persecución, una caza al hombre. Van contra mí y esto es una vulneración flagrante de mi derecho al trabajo, el artículo 35 de la Constitución me lo reconoce y lo que están haciendo es una persecución”, ha añadido.

El ayuntamiento de Madrid ha alegado que “nos es digno de una institución que representa a todos los madrileños" promover la actuación de un grupo "cuyo cantante ha sido condenado por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo". Strawberry considera injusta la decisión ya que todo su grupo se ve perjudicado por sus comentarios. “Si dijeran que no les gusta que escriba en twitter a lo mejor tendría más sentido pero me dedico a la música, yo no escribo tuits con mi grupo”, ha apuntado el cantante, que ha puesto un ejemplo para ilustrar su situación y reclamar su derecho al trabajo. “¿Si yo fuese aparejador tampoco me dejarían trabajar de aparejador? Qué tiene que ver una actividad privada en Twitter”.