¿Cómo sería Rosalía en Euskera?

El último lanzamiento de Rosalía se llama Fucking Money Man pero es una canción en catalán. Un poco de multilingüismo en la música actual que en #TodoPorLaRadio hemos querido potenciar traduciendo la canción al Castellano y al Euskera.

CASTELLANO La Rosalía Que sé que he nacido para ser millonaria Como si lloviera lanzando billetes al aire Un día por Bombai y al siguiente a Malta Siempre bien escoltada a prueba de balas Lo que querría es tener un Bentley de color blanco y otro de color verde Pero todo esto sé que no lo puedo hacer Hasta el día que tenga mucho dinero Y lo que querría es tener Fucking money men Solo quiero ver billetes de 100 Fucking money men El signo del dólar en la mente Fucking money men Solo quiero ver billetes de 100 Fucking money men El signo del dólar en la mente Que sé que he nacido para ser millonaria Para que me cierren el Louvre y el Macba Cada día celebrando mi cumpleaños Y dos leopardos corriendo por el jardín de casa Y lo que querría es tener Fucking money men Solo quiero ver billetes de 100 Fucking money men El signo del dólar en la mente Fucking money men Solo quiero ver billetes de 100 Fucking money men El signo del dólar en la mente Llevo dos Audemars Hechos a mano cubiertos de diamantes Y un Hublot Black Caviar Bang bang Que te puedo regalar Tengo un chaval contratado Para que me abra los regalos de Navidad Cierro el centro comercial Y me como yo sola un helado Cava o champagne Popping botellas Bautizo el yate Compro una estrella Tengo una isla que tiene mi nombre Pero lo que querría es tener Fucking money men Solo quiero ver billetes de 100 Fucking money men El signo del dólar en la mente Fucking money men Solo quiero ver billetes de 100 Fucking money men El signo del dólar en la mente EUSKERA La Rosalía Aberatsa izateko jaio naizela badakit Euria egiten ari balitz bezala, bileteak airetik bota Mumbaitik egun bat eta Maltan hurrengoa Beti bizkarra ondo zainduta, ezta balak ere pasatu ez daitezen Eta kolore zuriko Bentley bat izan nahiko nuke, eta bestea berdea. Baina badakit hau guztia ezin dudala egin diru asko dudan egunerarte Eta nahi nukena da Fucking money man Ehuneko bileteak ikusi nahi ditut bakarrik, Fucking money man dolarraren ikurra dut buruan Eta nahi nukena da Fucking money man Ehuneko bileteak ikusi nahi ditut bakarrik, Fucking money man dolarraren ikurra dut buruan Aberatsa izateko jaio naizela badakit Niretzako Louvre zein MACBA itxi dezaten Egunero nire urtebetzea ospatzen Eta bi gepardo etxeko lorategian korrika Eta nahi nukena da Fucking money man Ehuneko bileteak ikusi nahi ditut bakarrik, Fucking money man dolarraren ikurra dut buruan Fucking money man Ehuneko bileteak ikusi nahi ditut bakarrik, Fucking money man dolarraren ikurra dut buruan Bi Audermars daramatzat eskuz egindakoak eta diamantez estalitakoak Eta Hublot Black Caviar Ban Bang bat Oparitu ahal dizudana Mutiko bat kontratatuta daukat Gabonetako opariak irekitzeko Merkataritza gunea ixten dut Eta izozki bat jaten dut bakarrik Kaba edo xampaina Poppin botilak Yatea batailatzen dut Izar bat erosten dut Nire izena duen uharte bat daukat Eta nahi nukena da Fucking money man Ehuneko bileteak ikusi nahi ditut bakarrik, Fucking money man dolarraren ikurra dut buruan Fucking money man Ehuneko bileteak ikusi nahi ditut bakarrik, Fucking money man dolarraren ikurra dut buruan

La original

La Rosalía

Que jo sé que he nascut per ser milionària

com si plogués llençant els bitllets pels aires

un dia per Mumbai i el següent a Malta

sempre ben escoltada a prova de bala

I el que voldria és tenir un Bentley

de color blanc i un de color verd

però tot això sé que no ho puc fer

fins el dia que tingui molts diners

I el que voldria és tenir…

Fucking money man

Només vull veure bitllets de cent

Fucking money man

Signe del dollar dintre la ment

Fucking money man

Només vull veure bitllets de cent

Fucking money man

Signe del dollar dintre la ment

Que jo sé que he nascut per ser milionària

perquè em tanquin el Louvre així com el Macba

cada dia celebrant el meu cumpleanys

i dos lleopards corrent pel jardí de casa

I el que voldria és tenir

Fucking money man

Només vull veure bitllets de cent

Fucking money man

Signe del dollar dintre la ment

Fucking money man

Només vull veure bitllets de cent

Fucking money man

Signe del dollar dintre la ment

Porto dos Audemars

fets a mà coberts de diamants

i un Hublot Black Caviar Bang bang

que te’l puc regalar

Tinc un xaval contractat

perquè m’obri els regals de nadal

tanco el centre comercial

i em menjo jo sola un gelat

Cava o champagne

Popping botelles

bautitzo el iot

compro una estrella

tinc una illa que té el meu nom

Però el que voldria és tenir…

Fucking money man

Només vull veure bitllets de cent

Fucking money man

Signe del dollar dintre la ment

Fucking money man

Només vull veure bitllets de cent

Fucking money man

Signe del dollar dintre la ment