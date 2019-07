Alejandro Valverde: "Pensaba que acababa mi carrera después de la caída que sufrí hace dos años en el Tour"

Mikel Landa y Alejandro Valverde, dos de los españoles presentes en esta edición del Tour de Francia 2019, atendieron a las micrófonos de Íñigo Markínez, Borja Cuadrado y Roberto Torres desde el hotel de concentración del equipo Movistar.

El ciclista vasco llega a este Tour de Francia después de la cuarta plaza cosechada en el Giro d'Italia: "Soy muy optimista, llego con muchas ganas. Recuperar ha sido más o menos fácil, a ver si me quita la espinita de la cuarta plaza". Por su parte Valverde estará en esta edición tras lograr el Campeonato de España, y después de su ausencia en el Giro :"Con muchas ganas después de perderme el Giro".

Esta edición del Tour de Francia no tiene un claro favorito, y tanto Landa como Valverde destacan algunos: "Geraint Thomas, Jakob Fuglsang, Simon Yates, Nibali, Pinot y Enric Mas".

El recorrido del Tour está al gusto de ambos ciclistas, para Valverde: "El recorrido está muy bien, ya en el sexto día hay una subida importante. No va a ser una semana monótona con etapas llanas", Landa prefiere una por encima del resto: "La etapa del Tourmalet me gusta mucho y me gustaría estar en la lucha".

El corredor murciano de 39 años sufrió una caída grave hace dos años, de la que pensaba que no se recuperaría: "Después de esa caída pensaba que ahí acababa mi carrera, pero volví fuerte”. Fuerza que le ha llevado a conquistar el Campeonato del Mundo: "Es especial porque llevo el maillot de campeón del Mundo, es el primer Tour que corro sin apenas presión, y podré aportar mucho más en las etapas decisivas, siempre a favor del equipo".

Landa competirá con Nairo Quintana en los puestos de arriba de un Tour en el que se siente más preparado: "Me siento más preparado que los tres anteriores, con confianza y optimista con la prueba" afirma el ciclista vasco.