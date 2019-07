Anna Cruz: "Mañana vamos a ir a por las francesas a muerte"

La Selección Española femenina de baloncesto venció en su enfrentamiento con Serbia en las semifinales del Eurobasket por 71-66 y lucharán este domingo por la que sería la séptima medalla consecutiva para las de Lucas Mondelo, que valoró el triunfo y analizó la final ante Francia además de Anna Cruz en el último tramo de Carrusel Deportivo con Álvaro Benito.

"Sí, es muy difícil lo que estamos haciendo. No me preguntes cómo pero lo hacemos. Ganar a Serbia en Serbia... no tengo palabras para describir a este equipo. Al final siempre nos salimos con la nuestra y no sabemos cómo", explica Anna Cruz tras vencer y clasificarse a la final.

Sobre el recibimiento reconoce que "somos muy pesadas yo creo... la gente yo creo que también nos tiene un poco de manía. Nos han recibido silbándonos y nos han dado ganas de tirar besos y saludar al público. Ganar al de casa siempre es como orgásmico".

"Llevábamos todo el partido controlado, sabíamos que podía pasar, estábamos dándolo todo. Como ha dicho Lucas, cabeza fría corazón caliente. Hay que celebrar porque lo que hemos hecho otra vez, pase lo que pase mañana, es historia aunque mañana vamos a ir a por las 'gabachas' a muerte. Ojalá podamos repetir lo de República Checa en 2017", sentencia hablando de la final ante Francia.

Lucas Mondelo: "La gente piensa que vamos al supermercado y compramos medallas pero no, es mucho más difícil"

"Tercera final de cuatro... ha sido increíble. Yo ayudo a las chicas pero las artífices son ellas, que aguantar aquí... hablar tranquilamente y ganar es tremendo", valora el seleccionador español sobre cómo han ganado a Serbia siendo ésta la anfitriona.

Sobre si no se cansan de ganar responde contundentemente que "no, de ganar no se cansa nadie. Esto de que se aprende más de una derrota que de una victoria es muy relativo. Cuando se acabe se acabará. Lo normal en deporte es perder, y estamos logrando la excepción. La gente piensa que vamos al supermercado y compramos medallas pero no, es mucho más difícil", responde.

En cuanto a la dureza de las jugadoras serbias en el último cuarto explica que "las jugadoras serbias suelen ser muy 'floperas'. Lo que yo no me creo es que Dabovic condene a su equipo a la derrota con esa acción, una jugadora que se cree que es una estrella", añade sobre la antideportiva que condenó a la estandarte de Serbia.

Por último, ya piensa en la final de este domingo ante Francia que "es un equipo con un físico brutal. Hacer algo que nunca nadie lo ha hecho... intentar repetir oro nos va a dar fuerzas para enfrentarnos a la bestia de Francia. Son todas unas pedazo de animales, con todo el cariño", sentencia sobre el que será su rival por el oro.