Laura Nicholls: "La final ha sido el partido más fácil del Eurobasket, nos merecíamos disfrutarla"

La Selección Española de baloncesto femenino se ha proclamado este domingo campeona del Eurobasket después de imponerse a Francia por 86-66 en la final de Belgrado. Laura Nicholls analiza el campeonato y la victoria en el último tramo de Carrusel Deportivo con Álvaro Benito.

“Otra vez… qué bonito esto. Cuánto tiempo me cuesta asimilarlo esta vez. Cuando suena el himno… lo hemos escuchado siete veces ya”, reconocía la jugadora tras proclamarse por segunda vez consecutiva campeona de Europa.

A la pregunta de si no se cansan de ganar responde contundentemente: “la verdad es que no, no nos cansamos de competir y de ser equipo. Cuando no nos cansamos de eso esta es la recompensa”.

El partido ante Francia se ha resuelto con un dominio de principio a fin de las españolas aunque “la verdad es que podemos caer en el error de pensar que ha sido fácil. La final ha sido el partido más fácil de todo el Eurobasket, cualquiera que lo haya visto estará de acuerdo conmigo, ha sido la recompensa que merecíamos, el poder disfrutarla”.

“Siempre digo que hay dos partidos clave: los cuartos y las semis, que es el partido de más tensión de todo el campeonato. Ayer fue el partido de los nervios, contra el anfitrión. La final no ha sido tan fácil como lo ha mostrado el marcador”, explica sobre el Eurobasket.

Una nueva final que ganan las de Lucas Mondelo y Laura desvela una de las claves: “el equipo que es capaz de jugar con la cabeza fría y el corazón caliente tiene un punto más. Hemos jugado muchas finales, muchos partidos importantes, sabemos que en las finales se ganan al final, en los últimos minutos y eso hemos hecho”.

“La verdad es que creo que el premio que mejor se puede llevar el deportista es el saber que está alcanzando las metas que se marca. Todo el reconocimiento que nos merecemos es bienvenido, hacemos esto porque nos gusta y ojalá nos lo den (Premio Princesa de Asturias)”, admite sobre la posibilidad de ser las ganadoras del Premio Princesa de Asturias de los deportes 2019.

También tuvo oportunidad de acordarse de Alba Torrens: “Alba es y ha sido un apoyo para mí importante. Claro que se la ha echado de menos, la hemos tenido muy presente, la queremos mucho y sabemos que la vamos a tener muy pronto con nosotras”, sentenció.