Madina: "Si uno no ha ganado las elecciones y no puede formar gobierno, no podrá impedir que otro gobierne"

Eduardo Madina plantea una reforma constitucional, siguiendo el modelo del estatuto del País Vasco o el de Asturias, para evitar el bloqueo en las investiduras a la Presidencia del Gobierno. “Si uno no ha ganado las elecciones y no puede formar gobierno no podrá impedir que otro gobierne”, ha dicho el exdiputado socialista en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’.

“Los partidos pueden presentar cualquier candidato, apoyarlo o abstenerse, pero no votar en contra del que presentan otros”, ha subrayado. “Son procedimientos democráticos y favorecen una política proclive al pacto, al acuerdo”. Cree Madina que con este nuevo modelo de investidura se acabaría con el “no por el no” y con “la sombra” de que se puedan repetir las elecciones por falta de acuerdo político.

Madina ha dicho que no sería complicado poner en marcha esta reforma porque no es necesario hacer un referéndum aunque ha reconocido que, ante la falta de acuerdos de estado en los últimos años, será “difícil” que los partidos coincidan en este capítulo para reformarlo.