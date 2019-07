Llega el verano, los viajes largos, los días en la playa, y ese momento en el que más de una persona se plantea la idea de conducir en chanclas. Es más que sabido que no es lo más recomendable, que puede suponer un riesgo en la conducción pero la duda es lo que dice el reglamento de circulación acerca de su uso. Y lo cierto es que, si bien no hay una referencia explícita a las chanclas o a qué tipo de calzado se puede utilizar, cualquier policía o guardia civil podría multarnos por no llevar un calzado rígido y adecuado para la conducción.

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento general de circulación no hace una referencia explícita al tipo de calzado que se debe llevar, aunque hay algunos artículos que se refieren a la seguridad y a lo que debe hacer el conductor para garantizarla que son los que las fuerzas de seguridad pueden utilizar para imponer algún tipo de sanción si el conductor no lleva el calzado adecuado o en cualquier caso en que se ponga en riesgo tanto su seguridad como la del resto de personas (conductores, peatones...)

Un ejemplo de estos artículos sería este:

El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos

¿Cuáles son los riesgos?

En La Ventana hemos hablado con el experto en seguridad vial Tomás Santacelia que ha explicado los motivos que hacen que no se deba conducir con chanclas; el principal: que no es una cuestión de comodidad personal, sino que es un "riesgo para el conductor y para el resto de conductores".

"Debemos llevar un zapato y zapatilla adecuada y no conducir descalzos o en chanclas", cuenta Santacelia y pone como ejemplo también los zapatos de tacón que son similares: "Las mujeres suelen llevar un segundo calzado cuando llevan zapatos de tacón porque son contraproducentes".

Santacelia ha explicado que se debe usar "un zapato rígido con suela rígida para presionar adecuadamente el freno, poco tacón" y un calzado que cubra todo el pie.

Sobre la falta de precisión de la normativa de circulación acerca de qué calzado se debe utilizar, Santacelia explica que es necesario tener un reglamento abierto: "La sociedad va avanzando y tenemos que dejar abierto el reglamento. No podemos hacer seguridad vial a base de reglamentos"; y subraya: "El gran reto es cumplir la normativa porque te la crees y crees en ella".

Y tú, ¿has conducido alguna vez con chanclas?