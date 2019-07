Futre: "Joao Félix va a ser mejor que Griezmann"

Paulo Futre ha sido hoy uno de los encargados de presentar a la nueva perla del Atlético de Madrid, Joao Félix, que posaba por primera vez con la rojiblanca en el Wanda Metropolitano. El exdelantero del Atlético de Madrid analiza el fichaje del joven portugués en El Larguero con Álvaro Benito.

“Otro niño, un niño de oro. Ha dejado a todos los ‘tiburones’ de Europa enamorados. Después de escuchar tantas veces que iba al Madrid, Barça, Juve, ha sido el Atleti el que lo ha fichado y estoy muy contento y orgulloso de que sea colchonero. Es portugués además”, explica sobre su compatriota.

En cuanto a la comparativa con Griezmann lo tiene claro: “va a ser mejor que Griezmann. La afición colchonera entiende muy bien de fútbol y va a haber el talento que tiene este niño y seguro que va a ser mejor. Tiene todo para ser mejor que Griezmann”.

“Está creciendo en todos los aspectos aún, pero sin duda creo que el rendimiento de 4, 5 o 6 años será uno de los líderes y uno de los capitanes”, reconoce.

Sin embargo, se muestra preocupado por la situación económica del club: “el Atleti ha fichado a un jugador por ese precio, ya estamos ahí, ya somos un equipo comprador y espero que el tema Griezmann termine bien. Puede terminar bien con el dinero en las fuentes del Atleti, creo que el Atleti no esperaba lo que está pasando hoy, por eso han fichado tanto. Estamos a día 8 y el dinero no ha llegado. No entiendo lo que está pasando y como colchonero me siento preocupado por las cuentas del club”.

“Sin duda, creo que Griezmann y el Barcelona. Lo que están haciendo es una falta de respeto. En el momento en que él dice que sale, es necesario que el club sepa que a día 1 de julio tenga los 120 millones”, dice.

Ante esta situación, tiene claro también lo que tienen que hacer: “hay que denunciar al jugador y al Barcelona, puede ser una solución. No tengo ni idea de cómo están las cuentas”.

“El Atleti ha cobrado de Rodrigo y de Lucas, pero si vemos las cuentas creo que hay mucho más de contrataciones entre Llorente, Felipe, Lodi y Joao”, sentencia sobre el posible déficit en este mercado de fichajes rojiblanco a falta de la salida de Griezmann al Barcelona.