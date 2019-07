Silvia Domínguez: "Lo hemos hecho muy fácil siendo muy difícil"

La selección española femenina de baloncesto venció este domingo en el Eurobasket a Francia por 86-66 y tras una larga celebración ya están en España, desde donde Silvia Domínguez valoró el resultado con Álvaro Benito en El Larguero.

“Cada vez que paramos a pensarlo es ‘ostras, otra vez chicas’. Si preguntáis el cómo no lo sabemos, sacamos un carácter y una personalidad increíble y aquí estamos, un año más”, explica la jugadora sobre este nuevo éxito de la Selección.

La celebración y el viaje han impedido el descanso, con gusto, de las jugadoras: "habré dormido 3 horas. En el vuelo hemos estado muy tranquilas. Tuvimos una cena cerrada anoche con familiares y gente que había estado en Belgrado. No daba para mucho porque madrugábamos hoy”.

“Quizás había más dudas pero ya no sólo por tener bajas, sino por la igualdad que había en este Eurobasket. Lo hemos hecho muy fácil siendo muy difícil. Ha sido a partir del momento de cuartos que hemos sacado nuestro mejor baloncesto y nos hemos ido superando. Creo que tenemos un gen competitivo increíble. A Francia les hemos ganado las dos últimas finales de 20 cuando su físico es muy superior al nuestro”, reconoce sobre este nuevo Eurobasket

“No sé lo que pensarían ellas, salimos en un primer cuarto espectacular, fue el día que más acierto tuvimos y realmente cuando despertaron no tenían capacidad de reacción”.

La clave del torneo explica que fue “el partido de semifinales fue el más difícil, al límite de las faltas, el arbitraje permitió muchísimo pero una vez más en el momento más delicado seguimos sacando nuestro mejor baloncesto”.

“Es espectacular. Cada año decimos que habrá un verano que tocará no ganar, porque es ley de vida. Hay muchísimas cosas que no sabéis que pasan y son complicaciones, pero lo hacemos parecer fácil cuando es muy difícil. El año que no se gane miraremos atrás y diremos que ha sido espectacular lo que hemos hecho”, dice.

“Siempre se nos ocurre ganar el Eurobasket cuando no lleva a plaza para los Juegos Olímpicos”.

Sobre la canción emblema de esta Selección, la explica así: “somos la revolución, somos resistencia, seguimos resistiendo cada año, nos acompaña cada verano y cuando nos lo pidió FIBA elegimos esta. Es nuestra identidad y cuando suena es un momento mágico”.

“Que habíamos estado antes de irnos con él, nos habló de volver con la medalla. Lo que estamos haciendo es algo increíble”, sentencia.