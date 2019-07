Los cinco talentos ocultos del cartel del Low Festival (y otro de regalo)

Que el Low Festival tiene uno de los mejores carteles de este verano es algo innegable. Tan solo hay que ver que New Order, Foals, Bastille, Vetusta Morla, The Vaccines, MØ, Cut Copy, Ladytron, Fangoria (y muchos más) encabezan una larga lista de bandas que tocarán sobre los cuatro escenarios del recinto en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. Una mezcla perfecta entre bandas internacionales y de nuestro país que mejora algunos cortapegas que se ven en el panorama festivalero.

El festival de Benidorm mantiene una esencia opuesta a la fiesta turística que te encuentras en la ciudad alicantina durante toda la época estival. Discotecas, pubs de paseos marítimos, reggaeton y mojitos inundan la zona, salvo en el fin de semana del 26 al 28 de julio donde el indie retumba por sus calles. Y es que en esos días, los festivaleros, mientras esperan a que abran las puertas de su objetivo, ganan terreno en la mítica playas benidormenses.

El Low asentado (y consolidado) como uno de los grandes festivales de gran formato en España cuenta con cuatro escenarios muy dispares y queremos poner el foco en aquel que premia las bandas que de normal se tienen que buscar con lupa en los carteles. Además, cuenta con un alto porcentaje de bandas con presencia femenina entre sus nombres, algo que pudimos comprobar y hablar con ellos en un reportaje de Fuego y Chinchetas. Por eso queremos dejar de subrayar las míticas bandas para destacar estos cinco talentos ocultos (y uno de regalo) que se encuentran en el Low Festival. ¡Eh, y todas muy diferentes!

Camellos

Mordaces, directos, sin pelos en la lengua. Son tres formas de calificar a este trío madrileño que viene de soltar un pelotazo llamado Arroz con cosas. Una dosis de punk-pop y otra pizca de garage forma Camellos y están llamados a ser el grupo que siga la estela de bandas como Biznaga, Futuro Terror e incluso Perro -una banda queridísima en el Low por su cercanía a Murcia-. Cuentan con un solo disco (Embajadores) con el que homenajean el barrio madrileño y están listos para servir como gimnasio de todos los festivaleros que se acerquen a verles. Avisamos: se queman muchas calorías en sus conciertos (POGOS ALERT).

Las Ligas Menores

No sabemos por qué pero este quintento de Buenos Aires está pegando muy fuerte en España. Será por su cercanía al sello Sonido Muchacho (padres de Carolina Durante) o por su envolvente pop-rock pero lo que es cierto es que han encontrado un escaparate perfecto en las salas españolas -hicieron gira por la península en invierno-, y ahora en los festivales, para mostrar toda la riqueza musical que tiene en Latinoamérica. Él Mató a un Policía Motorizado hizo el desembarco y lo han continuado bandas como 107 Faunos y Las Ligas Menores. Renault Fuego es un exquisito tema de su disco homónimo (2014) en el que incluso mencionan a Los Planetas por lo que podemos ver por dónde vienen los tiros. En Fuego Artificial, LP publicado el año pasado, encontramos sus éxitos En invierno y Peces en el Mar.

Adriana Proenza

Estamos acostumbrados a asociar el R&B con artistas británicas. El legado de Amy Winehouse, y su posterior auge tras la aparición de Jorja Smith, pesa. Sin embargo, una asturiana lleva varios añitos coqueteando con estos sonidos hasta llegar a su debut el año pasado con Songs I Wrote with Corey, un EP que continuaba el legado que dejaban temas tan deliciosos como Rush y About This Place.

Monterrosa

Llega el turno del synth-pop. Rocío Saiz de Las Chillers y Esnórquel DJ se han juntado para formar uno de los dúos más reivindicativos y moviditos de los últimos años. Latencia es el primer y reciente disco de Monterrosa que está ganando adeptos gracias a que están mandando todas las etiquetas a tomar viento y haciendo un ejercicio de activismo y visibilidad LGTBIQ+ que merecen no solo ser escuchados sino ser aplaudidos con mucha fuerza. La música con mensaje es la que se necesita: canciones como Parálisis y Me manipulaste dan ejemplo de ello. Por cierto, que no les parecía poco sacar un disco en este 2019 que también nos han brindado un EP Prácticamente Magia para que vayamos calentando para ese prometedor domingo del Low.

Yo Diablo

Es lo más rockabilly que vais a ver en Benidorm en mucho tiempo. Con un sonido que recuerda a Guadalupe Plata, estos valencianos juegan en casa y traerán el oeste en la jornada del domingo del Low. El año pasado se hicieron con el premio Sona la Dipu como mejor banda gracias su oscuridad vaquera, su sonido grasiento y sudoroso y una batería, que según ellos sigue el ritmo "tucu-chaca" clásico del rockabilly, pero que crea una atmósfera que ni Lucky Luke. Solo nos queda saber si son más rápidos que su propia sombra, algo que por el rabioso ritmo que exponen parece afirmativo. Cuentan con una demo con el nombre Solo del que destacamos Hojalata y Fuego, Miedo, Ajo y Balas.

Bonus: Mattiel

Mattiel Brown dejó su trabajo como diseñadora gráfica e ilustradora para dedicarse completamente a la música, y no le ha salido nada mal. Entre dos aguas, el R&B y el rock clásico, esta joven artista de Atlanta ha creado dos discos muy prometedores (uno detrás de otro). El primero bautizado con su mismo nombre y el segundo, de 2019, Satis Factory le han permitido alcanzar la tercera línea de un cartel del sábado que encabeza New Order y Cut Copy. Hay quien ya la compara con Courtney Barnett y nosotros no nos podemos quitar de la cabeza una sarta de hitazos como son Count your Blessings, el Keep The Change o Whites of Their Eyes.

Cartel completo de la edición de 2019 del Low Festival / Low Festival