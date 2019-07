Preguntas a Ciudadanos

Fernando Grande-Marlaska, cuando ejerció de juez, fue uno de los arietes más entregados a la persecución del terrorismo y la defensa de las libertades: ¿Puede alguien pensar, de verdad de verdad, que simplemente porque ahora es ministro se dedica a recortar derechos y a incitar al odio?

¿Por qué el partido que sustenta esa crítica tan rara reniega de la mínima cortesía institucional? ¿Por qué un líder que se califica de centrista y liberal se niega a acudir una y otra vez a la invitación al diálogo del presidente del Gobierno?

¿Cómo es que Inés Arrimadas logró encaramarse a la jefatura de la oposición en la Cataluña independentista y no formuló en cuatro años una moción de censura? ¿Por qué no patrocinó ninguna iniciativa parlamentaria conjunta de todos los opuestos a la secesión? ¿Cómo no fraguó un Gabinete en la sombra? ¿Por qué en un momento de reflujo cambió de escenario y abandonó la trinchera?

Si su partido afirma que rechaza la agitación ¿por qué está todo el día en la calle, en campaña, en confrontación? ¿Por qué suscita sistemáticamente situaciones que le permitan presentarse como víctima?

¿Por qué no coloca lazos naranjas en vez de retirar los amarillos?

¿Por qué su líder se proclama jefe de la oposición, cuando el primer partido de la oposición, por número de escaños y de votos es el PP? ¿Por qué desde que se fue a casa, dignamente, su respetado dirigente Toni Roldán, Albert Rivera no dice esta boca es mía?

¿Ha descubierto Ciudadanos una tardía vocación antisistema y la saca ahora del armario?