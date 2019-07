"Compremos cremas de la máxima protección"

“Si existe un agente cancerígeno es el sol”, afirmaba Conejo Mir, que señaló además que “prevenirse contra él es sencillo: basta con ponerse crema”. El factor, la escala con la que se gradúa el tipo de protector que usamos, obedece a la relación de veces más que me puedo exponer al sol. "Por ejemplo, la crema solar de factor 50 me permite exponerme 50 veces más al sol que si no la llevara".

¿Qué factor deberíamos comprar? Nuestro dermatólogo es pragmático recomendándonos que en el caso de gastar el dinero “compremos la máxima protección”. “No tiene sentido ponerse un flotador a medio hinchar”, sentenció apostillando que aun así “lo más importante no es ni el factor, ni el precio; lo más importante es ponerse crema”. Y es que a pesar de que un 60% de la población reconoce la importancia y los beneficios de la fotoprotección, tan solo un 30% hace un uso constante de ella, según datos de la Academia Española de Dermatología.

Según explicó, es importante que apliquemos la cantidad correcta de crema "sin quedarnos cortos porque el nivel de protección se mide con una cantidad concreta aplicada. De esta manera, si no se llega a dicha cantidad, tampoco se llega al nivel de protección señalado”.

Sobre la vida útil de los fotoprotectores, explicó Conejo Mir que oscila entre los dos y tres meses. Una vez pasada esa fecha “ya no sirven y hay que tirarlos”.

Sobre los niveles de “moreno” del cuerpo, “el moreno es un factor de protección frente al sol que, en ningún caso podrá equipararse a la nuevas técnicas de pigmentación artificial de la piel”, sentenció el doctor.

También dijo que debemos renovar nuestra protección “cada dos horas” y en caso de estar constantemente en el agua “renovar la protección cada hora”.

Julián Conejo Mir afirmó también que “las cremas de farmacia son mucho más eficaces que las de corporaciones cosméticas”. Nuestro dermatólogo concluyó avisando: “parece que solo nos preocupamos del sol cuando estamos de vacaciones, y eso en los mejores casos es un mes, y no es así. También hay que preocuparse de la exposición al sol los 11 meses restantes".