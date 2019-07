Scariolo: "No puedo estar contento de no tener a jugadores con los que hubiera querido contar"

Sergio Scariolo ha pasado por El Larguero el día que ha dado la prelista de 16 jugadores para el Mundial de Baloncesto que comenzará el próximo 31 de agosto. Una prelista que acabará en una definitiva de 12 y que terminó de confeccionar el pasado lunes “a última hora de la tarde”, debido a que esperaba “a tener la disponibilidad de todos los jugadores”.

“Mirotic nos dijo ayer (por el lunes) a última hora, ha tenido un debate interno constante, ayer definitivamente dijo que no podía. Yo tengo que entenderlo todo porque son decisiones que no tienen un capricho detrás, sino que tienen un fundamento de consistencia, los únicos que tienen todos los datos para poderlo valorar son los propios jugadores”, ha apuntado Scariolo. Antes, “hace unos días” le habían hecho saber lo mismo tanto Ibaka como el ‘Chacho’.

“No hay que darle muchas vueltas, cada uno ha tenido sus razones y hay que mirar hacia adelante intentando hacerlo lo mejor posible con un equipo que nos puede seguir dando satisfacciones”, ha añadido.

Respecto a los objetivos en el Mundial de China, Scariolo ha dicho: “Nos ponemos la expectativa de llegar al máximo de nuestras posibilidades, ahora mismo es imposible medirlo, queremos empezar un camino que esperemos nos lleve a disputar los Juegos Olímpicos el siguiente año y a seguir haciendo disfrutar a los aficionados (…) No podemos ser tan arrogantes o hipócritas como para ponernos el objetivo del Mundial con jugadores que no han jugado ni un campeonato hasta ahora, no hay que dimensionar las expectativas lejos de la realidad”.

Scariolo ha alabado al pequeño de los hermanos Gasol. “Marc tiene experiencia, madurez, talento… para ser un referente importantísimo (…) ¿Si he tenido que hablar con Marc para que viniese? No he tenido ni que decir una palabra, no ha sido nunca motivo de discusión o de debate. A ninguno ha habido que convencerle”, ha asegurado.

Por último, ha sentenciado: “No puedo estar contento de no tener a jugadores que hubiera querido contar, eso es obvio, pero es lo que hay y estoy contento con lo que hay y todos y cada uno de los jugadores que he llamado con los que he ganado mucho”.