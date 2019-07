Vallejo: "El tema de la cesión y el traspaso no me lo he planteado porque soy muy feilz aquí"

El día que el quinto central del Real Madrid, Eder Militao, ha sido presentado con la camiseta del Real Madrid, ha pasado por El Larguero otro de los jugadores de la zaga blanca: Jesús Vallejo.

“¿Si me duele la llegada de Militao? No, para nada, para nada, todos los jugadores que están viniendo son para sumar y esto lo que consiste es en hacerlo lo mejor posible a nivel grupal, es un deporte de equipo y lo importante es que todos los que vengan es para sumar como es el caso seguro. El tema de la cesión y el traspaso no me lo he planteado porque estoy muy contento en el club”, le ha dicho Vallejo a Álvaro Benito.

El capitán de la sub-21 ha asegurado que Zidane le transmitió que “estaba muy contento con mi trabajo” y que “no podía decirme nada, era mes de mayo y que nos veríamos en pretemporada, creo que es lógico”.

Aún hoy no sabe su futuro: “Falta confirmar si me incorporo a Canadá, pero sí que el día 22 voy a Valdebebas a pasar todos los reconocimientos”. Pero, tiene clara su manera de proceder: “Lo que puedo hacer por mi parte es entrenar bien y este tipo de decisiones las tienen que tomar otros”.

“Como hemos tenido el Europeo no he podido estar en eso (ofertas), la gente que trabaja conmigo me conoce, de nada vale decir el interés de un equipo o de otro si no hay nada en firme, prefiero estar centrado en lo mío. No hay ninguna oferta en firme por mí que yo sepa (…) Es el club el que tiene que transmitirme, entiendo que soy jugador de la primera plantilla y que esa tiene que ser la mentalidad”, ha apuntado Vallejo.

Por último, ha concluido: “No ha habido un día que haya dicho ‘la próxima temporada tengo que afrontarla con otra mentalidad’, porque desde el primer día desde que soy profesional he querido hacerlo lo mejor posible”.