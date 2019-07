"Un 30% de los usuarios no saben qué tarifa tiene y un 60% no sabe en qué compañía está"

“La primera compañía eléctrica honesta”, así se presenta la compañía Lucera en su página web. Emilio Bravo, Ceo de Lucera, contó que se presentan así porque venden energía renovable "a precio de coste". También, explicó que “usan la tecnología para ofrecer nuevas formas de entender la energía”.

Normalmente las compañías de este tipo “venden” energía, pero Bravo aseguró que no les gusta decir que venden porque “no ganamos dinero vendiendo energía, porque no la vendemos, suministramos energía de origen 100% renovable a precio de coste”. Pero, ¿qué le cuesta al cliente? Lucera les cobra 3,90 euros al mes y les ofrece ayuda a ahorrar, a optimizar el consumo y reducir la factura de a la luz. “Ayudamos a que sean conscientes de cómo hacer mejor las cosas a nivel de eficiencia y medio ambiental”.

Además, el CEO de Lucera criticó en SER Consumidor algunas prácticas habituales en otros operadores. Como ofrecer descuentos o rebajas que son dudosos. “Nosotros un coste más barato no lo podemos ofrecer y nos centramos en ayudar a rebajar la factura de dos formas: con el precio de coste y ayudando a la gente a no pagar por cosas que no necesita, ayudándoles a optimizar la potencia contratada, recomendando la tarifa que más les conviene”, contó en SER Consumidor. Según él, el ahorro medio que Bravo calcula para sus clientes está en torno a los 60 euros.

En cuanto a la CNMC, “nos da rabia cuando dice que está orgullosa porque la liberalización del sector está muy avanzada, que cerca de un 60% de los clientes han pasado del mercado regulado al mercado libre. Al mismo tiempo asegura que un 30% de la gente no sabe qué tarifa tiene y casi un 60% no sabe en qué compañía está”, explicó Emilio Bravo denunciando la situación.

Por otra parte, la misma CNMC ha abierto una investigación para controlar el tema de la discriminación horaria porque “más de 3 millones de clientes la tienen contratada y cerca del 90% no saben que la contrataron”.