Roberto Bautista: "No estoy convencido de ganar a Djokovic pero este año he jugado dos veces contra él y he ganado"

Roberto Bautista ha dado la sorpresa este miércoles en Wimbledon tras clasificarse para las semifinales del torneo. Unas semifinales que contarán por primera vez en su historia con dos representantes españoles tras la victoria de Rafa Nadal ante Sam Querrey. Bautista se encontrará con Novak Djokovic este viernes, mientras que le mallorquín se lo jugará todo contra Roger Federer.

"Tenías cientos de mensajes de felicitación...Contesto solo con un 'Gracias' porque tengo tantos mensajes que no puedo contestar a todos", comentaba Bautista feliz de pasar a la siguiente ronda. "Estoy jugando bien. Hicimos una muy buena semana de torneos. Gané todos los partidos en tres sets y me ayudó a llegar muy fresco a cuartos de final. Tuve la oportunidad los cuartos en Australia con tres partidos a cinco sets y no es lo mismo", explicaba sobre su ritmo en el torneo.

Roberto Bautista pasa a la siguiente ronda tras ganar a Guido Pella: "Cuando comenzó Wimbledon no tenía en cabeza llegar a semifinales. Si que es verdad que me veía bien físicamente y tenísticamente. El hecho de no llegar nunca a unas finales de Grand Slam, pues tampoco te lo planteas. Estoy en semifinales y llevo muy buenos partidos en el torneo y estoy bien para enfrentar el partido contra de tú a tú contra Novak Djokovic".

"No estoy convencido pero sé que este año he jugado dos veces contra él y he ganado la dos. Es verdad que he jugado buenos partidos contra él de Grand Slam y los he perdido. Este año las veces que le he ganado he tenido que jugar muy bien al tenis. Es un jugador muy luchador, muy bueno y actual campeón del torneo. Si quiero ganarle tengo que jugar muy bien. Seguramente tendré tiempo para preparar bien el partido, para revisar todo, ver vídeos, pensar tácticamente y tenísticamente como debemos afrontar el partido", comentaba el español, convencido de luchar hasta último momento por pasar por primera vez a una final de Gland Slam.

"No sé cómo se han enterado de esto. Tenía que estar en Ibiza con mis amigos de despedida. Ellos no se lo han pensado, están allí pasándoselo de maravilla los cabrones", comentaba entre risas Bautista.