Andoni Ortuzar: "Iglesias no debería ser ministro 'per se'. Hay que primar el acuerdo de gobierno"

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, el partido clave para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, es entrevistado este jueves por Aimar Bretos en Hoy por Hoy. El PNV que gobierna en coalición en el Ejecutivo vasco y en las tres diputaciones vascas, sabe de negociación política, y critica que para sacar adelante la investidura de Sánchez se haya comenzado "la casa por la chimenea": "Se ha comenzado por el reparto de sillones en lugar del programa".

Sobre si Pablo Iglesias debería ser ministro con Sánchez, Ortuzar asegura que "Iglesias no debería ser ministro per se" porque "hay que primar el acuerdo de gobierno". El presidente del PNV ha defendido en la SER que "Podemos debería dar pruebas de que no va a ser un factor de desestabilización" y ha supuesto que ese tipo de cosas son las que "dan miedo al candidato Sánchez".

El político vasco se ha mostrado preocupado sobre el bloqueo de la formación del gobierno porque, dice, tras hablar con Sánchez e Iglesias, cree que "los dos piensan que va a ser el otro el que va a ceder y esto es lo peor, porque al final no cede nadie". "Les veo a los dos muy convencidos de su posición y de estar en posesión de la verdad absoluta y no entendiendo al otro", destaca.