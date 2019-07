¿Encierros adulterados?

Hoy se ha corrido el quinto encierro de San Fermín que ha dejado un herido por asta de toro y cinco contusionados. Y por quinto día, la carrera fue “rápida y limpia, tan previsible como anodina, demasiado perfecta para un espectáculo que pretende ser vivo y emocionante”. Copio textualmente las palabras de Antonio Lorca en El País, porque ni sé de toros ni me interesan, nunca he corrido un encierro y, seguramente, lo que a mí me resulte emocionante y peligroso como inculto espectador al experto pueda parecerle un tostón de solemnidad.

Y es lo que les pasa a algunos mozos que han protagonizado hoy una sentada y han hecho rodar por las redes un texto anónimo en el que afirman que el encierro se está adulterando hasta la “farsa y el engaño”, con cabestros y toros entrenados para ir amansados en manada y protagonizar encierros “de trámite”. Si esto es así, interpreto que la fiesta, que se hizo universal por la atractiva belleza del riesgo, puede estar sufriendo una reacción autoinmune, minimizando el peligro para dar gusto a quienes, en manadas, se acercan al encierro como el que va a un parque temático. Mozos, por cierto, que han cambiado el periódico por el móvil para hacerse selfis a la carrera y que han convertido su torpeza en un factor de riesgo mayor que la bravura del toro.