Francis Roig: "Nadal llega bien, un poco superior a Roger Federer en lo que se ha visto hasta ahora"

Francis Roig, el entrenador de Rafa Nadal, atendió a la llamada de El Larguero en la previa a las semifinales de Wimbledon, donde el mallorquín se volverá a enfrentar con Roger Federer después del encuentro en Roland Garros. Esta vez, en hierba, la superficie favorita del suizo. A pesar de ello, Roig, apuesta por el español para llevarse en puesto en la final del torneo, especialmente por el gran ritmo que ha demostrado a lo largo de las rondas.

"Siempre hablamos del clásico en el fútbol. En este caso evidentemente hace un tiempo pensamos que no habría otro Federer-Nadal en un torneo o una final. Creo que es bueno, Rafa está bien. Hemos estado entrenando un poco con las situaciones que se puede encontrar en un partido con Federer. Creo que va a llegar bien al encuentro. Si no se habla de la cuestión física es que está bien. No es que no salga en la prensa, es que ni nosotros lo hablamos en el grupo. Si no dice nada es que está bien, para adelante. Apunta a que esta preparado para mañana", comentaba el entrenador sobre la condición física de Rafa Nadal de cara a la semifinal, que se jugará mañana a partir de las 17:00.

Francis Roig apuesta por la buena racha de Nadal, a pesar de lo fuerte que es Roger Federer en Wimbledon: "En hierba esperamos un Federer muy agresivo. Se habla mucho de la pista, si la pelota esta lenta... la dificultad de hierba no es la velocidad, si no interpretar el bote, moverte rápido para llegar. Durante todo el torneo ha demostrado que está con precisión e intensidad pero delante tenemos al mejor jugador de la historia en hierba. Nadal llega bien, un poquito superior a Roger en lo que se ha visto hasta ahora. No es mucho pero ayuda".

"Rafa ha mejorado como jugador ha nivel de control de faceta. Saca mejor, controla mejor, con el revés mueve mucho más al rival de lo que hacía antes, tiene más habilidad a la hora de jugadas que salen cerca del cuadro de saque... pero hace un año tenía mejor físico o menos miedo, porque cuando eres joven todo es nuevo. No sólo en hierba creo que está jugando mejor, ya en Roland Garros era así", comenta Francis Roig sobre la mejora de Nadal en el juego, que le ha llevado de nuevo a su mejor nivel tras las lesiones.

"Aunque tenga muchos, para Rafa ganar un Grand Slam significa mucho. Son tres semanas de mucha presión y encima tienes que tener suerte, un buen sorteo, mala suerte con la lluvia... hay que reunir muchas cosas. Un Grand Slam significa mucho, Australia es el torneo que más se le ha resistido. Podría haber ganado alguna final que ha perdido. Creo que es el que más ilusión le hace. Tiene ganas de competir y ganar, lo que hace que pueda seguir jugando más tiempo", zanja, con esperanza de poder presenciar una nueva victoria de Nadal.