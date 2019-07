¿Debe el Barcelona ir decididamente a por Neymar?

El caso Neymar ya se ha convertido en el culebrón del verano para el FC Barcelona. Desde hace ya una semanas conocemos el deseo del brasileño por volver al club blaugrana, especialmente después de rechazar las ofertas del Real Madrid para unirse a su plantilla. A pesar de que la directiva del Barça se haya mantenido al margen del asunto y no pronunciarse casi sobre el tema, desde El Larguero debatimos si el Barcelona debería o no ir a por el jugador del PSG.

En este caso, Antonio Romero ha sido el único en el bando del si ante la ausencia de Talavera: "Para la Liga Española sería bueno, más ahora en tiempo de fuga de talentos, que un futbolista con más nombre que fútbol, pero que tiene nombre, volviera a la Liga. Sinceramente sería bueno para el campeonato viniera al equipo que viniera, en este caso al FC Barcelona que es el que le pretende y tiene opciones reales de fichar al brasileño. Sería una gozada ver a un club como el Barça "arrastrarse" por un futbolista que les dejó en ridículo, se hizo una foto con Piqué que dio la vuelta al mundo, pagó la clausula de rescisión cuando prometió amor eterno al club y, además, tuvo la indecencia de aguantar la operación 30 o 35 días para el su padre se llevara una comisión que está ante la justicia".

Por otro lado, Sique Rodríguez le contestó con un contundente no: "He leído en El País que Neymar le ha dicho tres o cuatro veces que no al Real Madrid y por eso ya no lo quiere. Prefirió irse al PSG. El Real Madrid ya ni lo intenta. El Barça no debe volverse loco por Neymar y no lo está haciendo. Neymar se irá acercando poco a poco al Barcelona él solito. Dicho esto yo no lo ficharía porque segundas partes nunca fueron buenas y porque juntar a Griezmann, Neymar, Messi y Suárez es peligroso. Yo no lo ficharía ni mucho menos me volvería loco".

Marcos López le secundaba: "No tiene que ir decididamente el Barcelona a por Neymar porque, entre otras razones, mañana, tal y como indica la información que maneja la Cadena SER, el Barcelona va a ejecutar la cláusula de Griezmann y tendrá el delantero que necesita y buscaba. Messi, Suárez, Dembelé y Griezmann. Además de Coutinho que necesita buscar su futuro lejos del Camp Nou. No tiene necesidad de volverse loco ni abrir la puerta a Neymar. El que tiene el problema con Neymar es el PSG y el que tiene el lío consigo mismo es Neymar. El Barcelona lo que tiene que hacer es esperar y observar pero no tiene que volverse loco".