Padre Ángel: "No puede ser que haya tanta gente durmiendo en la calle"

El Padre Ángel confiesa tener el corazón roto por las guerras y la inmigración. Lleva casi 60 años dedicándose a los demás y todo empezó porque quería ser como el cura de su pueblo “para consolar, ayudar y hacer feliz a los demás”, contó en Los Muchos Libros.

‘Un mundo mejor es posible’ es el título de su libro, porque él cree que “entre todos el mundo es mejor que antes”. También agradece la disposición de los gobernantes para apoyar la causa: “Nunca en la historia de la humanidad se habían reunido tantos jefes de gobierno para acabar con la pobreza, la esclavitud, la hambruna, etc.”

Pero uno de los problemas más urgentes para el Padre Ángel es la migración y la soledad, “esa soledad que entra en cada uno de nosotros y los problemas se pueden solucionar, con compañía”. En cuanto a la migración, aseguró que “hay que hacer algo, no es posible que haya tanto desorden entre los organismos, no puede ser que haya tanta gente durmiendo en la calle sin casi respetar lo que son los derechos humanos. Uno puede ser pobre pero si es pobre que lo sea con dignidad”.

En estos tiempos la iglesia está recibiendo muchas críticas por diferentes temas, uno de ellos los abusos sexuales, es por eso que el Padre confesó que “la iglesia se tiene que arrepentir y pedir perdón por todas estas barbaridades que todos sabemos y salen”. Aunque recordó que “la iglesia fue pionera en obras sociales, fue la primera que estuvo con los leprosos, con los del sida, con los del ébola y ahora con los migrantes, aunque hay que exigirnos más”.

Respecto a este problema con la migración, el Padre Ángel dijo que “nuestros niños no creerán el día de mañana que hayamos permitido que hayan muerto tantas personas en los mares, que sea casi un cementerio el Mediterráneo, no dejamos que toquen tierra. Parece que estemos contando una película y es una realidad”.

El Padre Ángel ha visto la muerte porque tuvo cáncer, pero ¿un cura tiene miedo a la muerte? Él sí lo tiene porque “somos humanos", pero explicó que a su edad tiene más miedo a que le pase algo a los suyos, "a la gente que me rodea". "Ya he cumplido el sueño de tener una iglesia abierta 24h en Madrid”, confesó.

Esa iglesia de la que habla lucha contra la pobreza cada día, hacen patrullas de limpieza y dan de comer a los hambrientos. En el barrio donde se encuentra, en Chueca, hay aporofobia y él intenta cada día hacerle frente.

Además, una de las cualidades que contó en Los Muchos Libros es la de escuchar. Los fieles más pobres que van a que les bendiga y a hablar con él le dan las gracias por escucharles, “lo único que podemos hacer es escuchar porque no podemos darles una vivienda”. A pesar de no poder darles una casa, 'Mensajeros de la paz', la asociación del Padre Ángel abrió 12 viviendas en Madrid, el problema es que ya no hay espacio para más.

Al final la capacidad de amar según comentó el Padre “se aprende de los padres, del entorno donde uno vive, pero lo va aprendiendo cuando nos ponemos en los zapatos del otro”.