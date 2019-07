Toda historia tienen un comienzo. Para Ricardo el Mongol Rally, en Mongolia fue su primer gran viaje. Lo hizo a bordo de una Yamaha sr250 classic que venía de un siniestro. Pero con mucho esfuerzo comenzó un periplo por Barcelona, Francia, Suiza, Alemania, República Checa, Polonia, Ucrania, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kazajistán otra vez, Rusia y finalmente Ulán Bator, Mongolia.

De este viaje nació un libro y un documental: 'No le digas a mama que me he ido a Mongolia en moto'. Y no nos extraña que no quisiera que su mama lo supiese, no debió de ser nada fácil.

Años después de esta experiencia, Ricardo vuelve con un nuevo libro: '5 veranos en moto', en el que nos narra sus siguientes viajes, destinos lejanos con poco dinero en el bolsillo y a lomos de su incombustible y romántica moto de más de veinte años. Cuando llega el verano, nada puede frenarle. Ni los tipos duros de los motoclubs rusos, ni los riesgos de ir al Kurdistán en guerra, ni las alturas de la carretera del Pamir bordeando Afganistán, ni la inmensidad de los desiertos iraníes. Ni siquiera los múltiples avisos para que no se interne en una Siberia indómita y ruda. El verano es para vivirlo dando gas a fondo.