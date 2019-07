Toni Nadal: "A Rafa le ha faltado un pelín de juego"

Toni Nadal, el tío de Rafa Nadal, atiende a El Larguero para analizar la eliminación del manacorí en Wimbledon, a manos de Roger Federer, quedándose a las puertas de la gran final del domingo.

Toni Nadal sabe que no ha sido el mejor partido de Rafa: "Rafael hoy no ha estado acertado. Federer ha estado muy bien, a él le ha faltado un pelín más de juego. Rafa ha salido menos agresivo que otros días, y no le hizo el suficiente daño"

Los principales hándicaps de Nadal, Toni los explica de esta forma: "A Rafael le ha faltado un pelín de chispa, y confianza en el revés, no sé si eso ha pasado porque estaba enfrente Roger Federer", sentencia el tío del manacorí.

El deporte muchas veces es un juego de sensaciones, y Toni notó que hoy eran diferentes: "La sensación antes de salir a la pista no era la sensación de otros partidos. Después del primer set y no jugar muy bien, creí en las opciones de ganar, a la que le hicieron el break en el tercer set y se complicó todo".