Kia Joorabchian: "Preguntamos si querían cambiar o vender a Coutinho y nos dijeron que absolutamente no"

El FC Barcelona vive al rojo vivo estos días de mercado de fichajes tras anunciarse oficialmente la incorporación de Antoine Griezmann y es que ahora tocaría el capítulo de salidas en las que, según varios medios, está en la primera línea Philippe Coutinho. Kia Joorabchian, su representante, analizaba la situación del brasileño en el último tramo de Carrusel Deportivo con Miguel Martín Talavera.

"La verdad que no entiendo mucho lo que está pasando, particularmente con la prensa de Barcelona. Hace una semana estuve hablando con Pep Segura y me dijo que no era verdad, que todo era mentira y que no querían que saliera Philippe", explica su representante.

Además, añade que "también hablé con Bartomeu y fue en la misma línea. Fui bien claro, pregunté: ¿queréis vender a Coutinho o incluirle en un interambio? Y ellos me dijeron que absolutamente no es verdad. Bartomeu fue muy claro conmigo. Entonces, nosotros nunca hemos trabajado para vender a Philippe", aclara.

También apunta a otras personas que "están trabajando a las espaldas del Barcelona y en nombre del Barcelona, porque nosotros hemos hablado con todos los directores. Nunca he hablado con París sobre Coutinho. Tengo una buena relación allí", dice.

Por último, admite que "no quiero hablar de situaciones que tengan o no posibilidades, no se puede especular sobre la vida de mi jugador. No tenemos ofertas por Coutinho porque respetamos las intenciones de los directores del Barcelona, ¿para qué vamos a hablar con otros clubes", sentencia.