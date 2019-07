Pedro Sánchez da por rotas las negociaciones con Unidas Podemos: "La consulta de Iglesias está trucada para justificar su no"

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, considera que la consulta de Unidas Podemos es una “mascarada”, su forma de romper las negociaciones y de justificar su no a su investidura. “Iglesias ha dado por rotas las negociaciones con esa consulta que no se mueve de sus ideas”, ha apuntado el presidente en funciones en 'Hoy por Hoy'. “Intuimos que está usando esta consulta trucada para justificar su votación contraria a la investidura”.

“Hay muchas cosas que decir sobre la consulta”, ha dicho un Pedro Sánchez molesto –aunque no decepcionado- con la actitud de Iglesias. “La propuesta nuestra no está recogida en sus preguntas, la consulta no refleja la realidad”, ha apuntado el presidente en funciones. “Hemos hecho cinco propuestas a Unidas Podemos. Gobierno con apoyo externo, otro de cooperación, la tercera era que entraran independientes y la cuarta volver al punto de partida para negociar contenidos y la quinta fue la que hablamos por teléfono en la le ofrecí, por primera vez en democracia, la incorporación de gente de su partido cualificada al Consejo de Ministros y dijo que no y al día siguiente calificó de idiotez esta propuesta y precipitó la consulta”. "Soy adulto y entiendo los mensajes. Estoy en el escenario de esperar a ver qué votan", ha añadido el líder del PSOE.

Sánchez considera que Iglesias ha escenificado un cierre de puertas por parte de Iglesias. “Es la ruptura unilateral de la negociación”, ha señalado el líder del PSOE; que ha calificado la consulta de mascarada. “Es una mascarada bien grande para justificar su segundo no a mi investidura”, ha insistido Sánchez, que cree que la consulta es para blindarse. "No creía que fuera a precipitar una consulta", ha añadido. "Pero llueve sobre mojado. Yo he asumido mi responsabilidad, ahora que cada uno asuma la suya”.

Sánchez ha explicado que no ha llegado a hablar de puestos con Iglesias y que aunque a él no le gustan los vetos tampoco acepta imposiciones. “Una de las principales tareas de un presidente es hacer su equipo, debo poder decidir sobre mi Consejo de Ministros. Siempre he dudado de que Iglesias se incorpore al Gobierno porque somos dos líderes con coincidencias pero también con enormes discrepancias sobre temas de enorme vigencia como Cataluña”.

Pedro Sánchez ha dejado claro que las ofertas a Iglesias ya no están encima de la mesa desde el jueves y ha asegurado que si falla su investidura no será candidato. "Creo que a Iglesias ya solo le queda responder si va a votar junto a la extrema derecha", ha señalado Sánchez, que ha lamentado que en estas semanas Unidas Podemos no haya sido capaz de sentarse con ellos para hablar de asuntos sociales.

Sánchez ha mostrado poca fe en que su investidura pueda salir adelante. “Están jugando a ver que pasas en septiembre, pero mi candidatura decae si es fallida”, ha señalado el ganador de las elecciones, que ha apelado a la responsabilidad de las distintas fuerzas a las que volverá a llamar por teléfono.