El 35% de los menores de 30 años vive en riesgo de exclusión social

Ya no basta con tener un trabajo para salir del umbral de la pobreza si tienes menos de 30 años y vives en España. Así lo reflejan los datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud, que se presenta este jueves, y que hemos adelantado hoy en la SER. El 35 por ciento del total vive en riesgo de exclusión social, también el 26 por ciento de los asalariados menores de 30 años. En este grupo, más de la mitad tiene un contrato temporal, lo que dificulta la emancipación.

En España, hoy, solo puede independizarse 19 de cada 100 jóvenes. Los principales motivos, según el Consejo son: los bajos salarios, la temporalidad y el precio del alquiler. Según el estudio, los jóvenes dedican más de la mitad del salario en pagar el alquiler. Y si a esto sumamos el resto de gastos domésticos -facturas y cesta de la compra-, los dedican en total un 90% de su salario.

"En las últimas décadas están cambiando dos paradigmas sobre empleo juvenil. El primero, que trabajar no te exime de ser pobre; el segundo, que la precariedad no es algo temporal: a pesar de llevar varios años trabajando, el salario no aumenta". ha explicado en Hoy por Hoy Manuel Ramos, presidente del Consejo de la Juventud, que ha adelantado datos del informe y ha reflexionado sobre los datos de informe del Banco de España, que ha adelantado el diario El País, que muestran que por primera vez los menores de treinta años obtienen rentas salariales anuales menores que las de los jóvenes de hace una década. Las cifras de este informe rompen con la tendencia de las últimas décadas: y es que, hasta ahora, cada nueva generación siempre ha superado los ingresos laborales de las generaciones previas. Ahora los nacidos en 1987 con pocos estudios tienen, en promedio, un 20 por ciento menos de ingresos laborales que quienes tenían 30 años en 2010 y lo mismo ocurre con aquellos que tienen formación superior. Ambos grupos, en cuanto a salarios, ganan lo mismo que lo que ganaban los jóvenes a finales de los 90.