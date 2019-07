'Juego de Tronos' bate todos los récords con 32 nominaciones a los Emmys

'Juego de Tronos' es ya historia de la televisión. Y quiere despedirse por todo lo alto. La serie de HBO, la más premiada de la historia con 47 estatuillas, bate todos los récords con 32 nominaciones en los premios Emmys. Ningún serie había conseguido tal cantidad de candidaturas ni se habían acercado. 'Policías en Nueva York' logró 26 en el año 1994, informa The New York Times.

La superproducción aspira a mejor drama y por primera vez ha colocado a dos de sus actores en la categoría de protagonista -antes siempre habían concurrido todos en secundarios-. Kit Harrington (Jon Snow) y Emilia Clarke (Daenerys) competirán con veteranos de la televisión como Jason Bateman y Bob Odenkirk y ella con Robin Wright, Viola Davis o las actrices de 'Killing Eve'. Además, los intérpretes de la ficción dominan la categoría de secundarios. Entran Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Peter Dinklage y hasta Alfie Allen (Theon Greyjoy).

No tiene mucha competencia 'Juego de Tronos'. Concurren ficciones de largo recorrido como 'Better Call Saul' y 'This is us' y alguna de las últimas sorpresas, 'Succession' y 'Pose', en una año irregulares para los dramas. La gran batalla (política) está en la categoría de miniserie con el fenómeno 'Chernobyl', de HBO, frente a las injusticias contra los negros que narra 'Así nos ven', de Ava Duvernay. En comedia, el duelo se presenta generacional. Julia Louis Dreyfus, con 'Veep', frente a la nueva voz irreverente del humor británico, Phoebe Waller-Bridge, que escribe, dirige y protagoniza 'Fleabag'. Ambas tendrán que hacer frene a la más nominada, 'La maravillosa Sra. Maisel' con una estelar Rachel Brosnahan.

La lista completa de nominados

DRAMAS

Better Call Saul

Bodyguard

Juego de Tronos

Killing Eve

Pose

Succession

This is us

MEJOR ACTOR DE DRAMA

Jason Bateman

Sterling K. Brown

Kit Harrington

Bob Odenkrik

Billy Porter

Milo Ventimiglia

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

Emilia Clarke

Jodie Comer

Viola Davis

Laura Linney

Mandy Moore

Sandra Oh

Robin Wright

COMEDIAS

Barry

Fleabag

The good place

The marvelous Mrs. Maisel

Veep

Russian doll

Schitt's creek

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Anthony Anderso

Don Cheadle

Ted Danson

Michael Douglas

Bill Hader

Eugene Levy

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Christina Applegate

Rachel Brosnahan

Julia Louis-Dreyfus

Natasha Lyonne

Caterine O’Hara

Phoebe Waller Bridge

MEJOR MINISEIRE

Chernobyl

Fuga en Dannemora

Fosse / Verdon

Heridas abiertas

Así nos ven

MEJOR ACTOR DE MINISERIE

Mahershala Ali

Benicio del Toro

Hugh Grant

Jared Harris

Jharrel Jerome

Sam Rockell

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE

Amy Adams

Patricia Arquette

Aunjaunue Ellis

Joey King

Niecy Nash

Michelle Williams

En este link puedes consultar en .pdf la lista completa de nominados