Yago de Vega ha repasado cómo es el trato en el fútbol actual de aquellos jugadores que dejan un club para irse a un rival directo: "Esta es una profesión como cualquier otra y uno tiene que buscar aquel sitio donde crea que vaya a ser feliz, si no te quieren en el Real Madrid y el eterno rival se interesa, el Atlético de Madrid, en el caso de James, y crees que puedes crecer deportivamente y que puedes conseguir cosas importantes, hay que entenderlo, no se puede entender como una traición".

Uno de los capítulos a los que se hacen referencia es la placa del francés Griezmann en el Metropolitano, que ha sido manchada por los aficionados rojiblancos, algo que no es la primera vez que sucede, también le ocurrió a Courtois: "Hay que respetar. Griezmann no lo ha hecho bien, pero tampoco es normal que cualquier jugador del Atlético de Madrid que se va al Barcelona o al Real Madrid reciba esto como Courtois. Hay que valorarlo por lo que dan cuando están ahí, mientras estén y traten al club con respeto no habrá problemas".

"El fútbol ha evolucionado muchísimo, tenemos que empezar a olvidar este tipo de odios y traiciones", ha sentenciado el director de El Larguero.