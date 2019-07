Una comedia de pura y patética frivolidad

Podemos sigue en la pendiente, empeñado en aparentar una fuerza que no tiene y un margen de maniobra del que no dispone salvo que opte por el suicidio. Y en esta querencia por el desastre que le viene lastrando desde 2016, hay que situar ahora el numerito de votar en contra del candidato socialista en La Rioja para seguir demostrando que existe. Si toda esta comedia no tiene otro objetivo que alargar la investidura hasta septiembre, es peor que una irresponsabilidad. Es pura y patética frivolidad.

Dos juzgados confirman la moratoria de la sanciones de Madrid Central, reventando así una de las primeras resoluciones del alcalde Martínez-Almeida. ¿Cómo hay que entender esta cultura reactiva de la derecha que cuando llega al poder necesita hacerse notar cargándose una iniciativa de éxito de sus antecesores? ¿Qué pretenden? ¿Mantener una dinámica de confrontación que parece que les da vida? ¿O simplemente creen que la autoridad se demuestra con decisiones arbitrarias? Que la justicia tenga que advertir a un gobierno municipal que la protección de la salud es primordial es un varapalo sin paliativos.

“Vuélvanse a sus países”. Esta es la perla con la que Trump atacó a cuatro congresistas del partido demócrata americano. “Si no les gusta el país, váyanse”. Dos frases que tienen el valor de evidenciar las dos obsesiones sobre las que se construye la radicalización autoritaria de la derecha en Estados Unidos como en Europa: el feminismo y la inmigración. Contra ellas despliegan el resentimiento que alimenta su proyecto autoritario.