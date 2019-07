Dentro de un rato lo sabremos. Sabremos si Europa tendrá gobierno para los próximos cinco años. O no. El Parlamento Europeo debe decidir si la candidata propuesta por los primeros ministros en el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, pasa el examen.

No lo tiene fácil. Porque no se presentó a las últimas elecciones europeas, y por eso incumple el requisito de haber sido una candidata sometida a las urnas. La votación es decisiva para saber quién manda en la Unión: si los gobiernos o los parlamentarios. Hasta ahora estos han tumbado a varios candidatos a comisario, incluso han forzado la caída de una Comisión, la de Jacques Santer, casi al término de su mandato, a finales del siglo pasado. Pero no se han atrevido a desafiar a sus mayores rechazando a su candidato.

Si aceptan a la conservadora von der Leyen es porque no desean la guerra entre instituciones. O porque la candidata alemana acaba convenciendo a socialistas y liberales de que acepta un ambicioso programa de gobierno de coalición. Con una medida estrella, ante la que todos se han estrellado en el pasado: el seguro europeo de desempleo. A diferencia de lo que ocurría siempre, nada es seguro.