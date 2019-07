José Mota: "El humor es salud mental"

Siempre se dice que hacer reír es más complicado que hacer llorar. Y esta tarde en la Ventana de la tele nos ha visitado José Mota, un humorista, a un actor que nos lleva haciendo reír desde hace mucho tiempo. Y que tras habernos acompañado para decir adiós a muchos años ahora, desde el paso viernes, dirige, junto a Javier Vicuña, en la 1 de TVE "Hoy no, mañana", un programa que tiene como maestro de ceremonias a un amigo como Santiago Segura.

"Dirigir con Vicuña ha sido muy fácil. Ha hecho un trabajo incríeble ensamblando a mis actores a a los suyos", nos cuenta Mota. Ahora ha pasado de estar delante a detrás de las cámaras. "No puedes estar en todos los sitios. No quiero que me tire tanto la goma porque ahora estoy escribiendo el especial de Nochevieja, una película que tengo entre manos".

El programa son 6 entregas en el prime time de la 1 de Televisión Española. Es un informativo peculiar, original en clave de humor que va haciendo un repaso sobre los temas actuales "Lo que hacemos es retratar la realidad desde lo divertido con grandes cómicos, monologuistas y actores". Una tarea que no ha sido fácil, ya que "no hay una fórmla para el humor", y tampoco encuentra protagonistas lo suficientemente buenos: "Los politicos españoles no tienen sustancia. Necesitamos politicos parodiables".

Nos habla de las dificultades de escribir humor en una época donde la gente parece más irascible. "Ahora el humor va por pasillos muy estrechos y eso te hace andar con cuidados cuando ecsribes. La finalidad del humor es unir y ahora eso no lo hace". Reclama la importancia del humor, "es una pena que no haya mas humor en la television cuando es un bien social, el humor es salud mental".