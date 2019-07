¿Deportivamente va a compensar todo lo demás?

El director de El Larguero, Yago de Vega, opinó este martes sobre la situación del posible regreso del brasileño Neymar al FC Barcelona después de abandonar 'Can Barça' hace apenas dos temporadas con destino al PSG, conjunto al que ahora querría cambiar el delantero.

"Yo es que sinceramente si fuera el Barça me planteaba seriamente fichar a Neymar, no sé si habrá habido conversación con los capitanes, fundamentalmente con Leo Messi que les haya hecho petición de 'quiero que hagáis todo lo posible porque vuelva Neymar' pero viendo la experiencia que ha tenido el Barça con el brasileño, que les dejo tirados hace dos años, que tiene una demanda interpuesta a día de hoy todavía con el conjunto catalán, las que lía fuera... ¿Deportivamente va a compensar todo eso a todo lo que conlleva, a los 'Tois', con las excentricidades que tiene, problemas, denuncias que hubo en su momento?", se pregunta sobre si sería bueno o malo su fichaje para el club.

Por ello, tiene claro que "al Barcelona no le compensa lo que aporta en la balanza deportivamente hablando con lo que conlleva de forma negativa, porque además con los escándalos que ha tenido extradeportivos... Yo es que a día de hoy o es un precio asequible, prácticamente regalado, o a Neymar ni me planteaba traerlo a mi club y menos al Barcelona después del desplante en el que preguntas a los aficionados del Barcelona y no le quieren ver ni en pintura", sentencia.