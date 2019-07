Contador: "Me cuesta ver a Alaphilippe ganando el Tour de Francia

Tras diez etapas donde en el Tour de Francia ha reinado la intensidad de sus jornadas, Alberto Contador analiza en El Larguero con Yago de Vega lo que ha dado de sí esta primera semana de competición y también los favoritos a vencer en París esta 106ª edición.

“Es una experiencia muy bonita y me ha gustado más de lo que me imaginaba. Tardé unas tres semanas en responderles, pero eran dos días y dos días en los que lo voy a hacer y me ha gustado. Muy contento porque además se ve la carrera muy bien. Cuando vas en el coche no consigues verlo bien. Pero en la moto es una pasada”, explica sobre su nuevo papel como comentarista en el Tour.

En cuanto a la propia carrera, cree que “es un Tour que estaba yendo bastante bien en el sentido que no hemos tenido ninguna baja, y se presentaba uno de los más abiertos. La etapa de ayer ha pasado bastante factura con corredores que se han dejado bastante tiempo. Pensando en el espectáculo, creo que vendrá bien, tienen que mover la carrera. Entiendo que Landa esté así porque ha sido el peor de todos los días, porque en la jornada de descanso además no paras de darle vueltas. Si al día siguiente tuvieran etapa, al final te olvidas. Estará siendo un día duro para Uran, Fuglsang o Pinot”.

“Es un lance de carrera, al final ‘casi nadie’ quiere echar a nadie. Y si le quieres echar que no se note, pero no, ha sido un lance, iban muy rápido y en este caso para disgusto de Landa y de toda la afición española ha sido el gran damnificado”, dice al analizar la caída de Mikel Landa tras el lance con Barguil; a lo que añade que “le doy que puede lucirse, va a hacer un Tour grandísimo, pero recuperar 4’ lo veo muy complicado”.

En cuanto a cómo quedan sus aspiraciones para las próximas semanas reconoce que “Mikel puede hacer una muy buena clasificación, hay que ver el estado de forma en el que está, como en 2017 puede romper en la montaña bien el Tour. Es demasiado tiempo, también tenemos una contrarreloj este viernes en la que gente como Thomas puede distanciarlo aún más”.

“Puede ser el tapado para otros, para mí no. Mas lo llegó a decir que quiere lucharlo. Hay que ser prudentes con él, pero que después de 10 etapas, en su primera participación, que esté 6º es realmente bueno. Veremos en la montaña, que siempre le suele costar un poco al principio, pero creo que lo va a hacer realmente bien”, reconoce sobre Enric Mas, el mejor español hasta ahora del Tour según la clasificación general.

Sobre Alejandro Valverde, dice que “está claro que está haciendo unas cosas muy grandes. Ya son unos años, y quizás su rol es diferente, ha llegado más fino que nunca, pero él una vez que ha llegado a la carrera no se ha encontrado igual pero es un hombre clave para los intereses del Movistar”.

“Va a estar al límite entre Thomas y Alaphilippe. Yo creo que Alaphilippe en el estado de forma en el que está y con el 'maillot', va a estar ahí y todavía será capaz de mantenerlo”, se moja sobre la próxima contrarreloj del viernes.

También habla del líder de la carrera, Julian Alaphilippe: “Es un grandísimo corredor, nos está haciendo disfrutar de una manera tremenda, cuando toda la gente le mira porque la va a mover y aún así la mueve… pero de ahí a ganar un Tour… veremos como afronta la montaña. En el Tourmalet si no estás bien puedes perder mucho tiempo, pero me cuesta verle ganando el Tour”.

“Creo que va a seguir teniendo opciones. En el Tour al final pasan mil cosas, otro día tienes cualquier percance y se va al traste. Bernal no está ahí para pasar el mes de julio, sino que ha nacido para ganar el Tour de Francia”.

“Creo que se plantean bastantes escenarios, la opción de la general tal y como está ahora lo más interesante es Nairo, pero venimos de un Nairo que no ha terminado de andar a su nivel en los últimos años. Tiene pie y medio fuera, y Landa también. No es lo mismo que gane un corredor con una situación super estable a uno que va a hacer la carrera para que pase y ya está. Es complicado retener a Mikel, que si está bien lo va a intentar”, explica sobre la situación del Movistar Team.

En cuanto al buen papel que están haciendo en Astaná, admite que “a mí me está gustando que estén siendo ambiciosos. El día que se pusieron a tirar a conciencia la gente llegó muerta ayer, eso me está gustando. Queda todavía bastante. Fuglsang ha hecho una temporada perfecta y se presentaba como uno de los favoritos, aunque tiene el hándicap de no haber ganado nunca una gran vuelta. Independientemente de los intereses de los españoles, creo que el Tour es largo y habrá opciones y entiendo la situación del Astaná”.

También se moja sobre el resultado final: “¿El podio? Complicado. Afortunadamente este Tour es de los más abiertos. Está claro la gente que no va a estar, como Nibali. Diría que Bernal, Fuglsang, Thomas. Y el mejor español Enric Mas”.

“Se echa un poco de menos, pero bueno, tengo ese bálsamo de aquella etapa en el Angliru que fue la mejor manera de despedirme y eso ya me tranquiliza”, reconoce al hablar de su retirada.