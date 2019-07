"Estoy harto de que todo sea Marvel o los clásicos Disney de carne y hueso"

Carlos Boyero nos trae dos estrenos para esta semana: el remake de 'El rey león' y 'Utoya. 22 de julio'. Además, repasamos la polémica con las nuevas actrices de 'La Sirenita' y 'Bond 25' y las nominaciones de 'Juego de Tronos'.

El periodista no está muy convencido con la última película de Disney. "Está hecho primorosamente, pero me resulta raro ver a los animales hablando". Cree que funcionó en dibujos animados pero no en live action. "Es seguir explotando el negocio". La animación no es su único problema. "Me sé todo, los personajes, los argumentos, las canciones...". Y es contundente: "Se lo podrían haber ahorrado. Estoy harto de que todo el cine sea Marvel o los clásicos animados de carne y hueso".

También nos trae el estreno de 'Utoya. 22 de julio'. La película narra la masacre del terrorista ultraderechista que mató a 77 personas en Noruega en 2011. "Es muy perturbadora". Los 72 minutos de duración simulan ser tiempo real y cómo las víctimas vivieron esos instantes de horror.

Boyero comenta además las polémicas decisiones de Hollywood con respecto a dos actrices. Halle Bailey, afroamericana, será la nueva Ariel en 'La sirenita' de acción real que prepara Diney. Además, la también afroamericana Lashana Lynch será la nueva agente 007, aunque se mantiene el personaje de Bond como Daniel Craig. Al crítico le parece que "es una nueva forma de explotar el mercado".

Por último, repasamos las nominaciones a los Emmy de 'Juego de Tronos', que ha batido el récord con 32 opciones de estatuilla. A Boyero le parece "normal" que reciba tantos elogios. Pese a las críticas de la última temporada, se queda con el segundo capítulo y la dirección de Miguel Sapochnik en 'La larga noche', que opta al premio a la mejor dirección.