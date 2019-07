'El Rey León', la gran apuesta de Disney para este verano

Tras varias versiones renovadas en live action de las películas clásicas de animación de Disney y con otras tantas por delante, se estrena el remake de la historia del león más famoso del cine. Para conocer todos los detalles hemos viajado hasta Londres, donde se celebraba la presentación de la película el pasado domingo.

Jon Fraveau (Iron Man, El libro de la Selva) dirige esta cinta que mantiene intacto el argumento de la película de 1994: "Queríamos que cuando la gente viera la película tuviera una experiencia que les recordase lo que sintieron, lo que vieron en escenarios o en dibujos animados", comenta el director. Si en 2016 veíamos a un Mowgli de carne y hueso introducido en un mundo completamente digital (El libro de la Selva), ha hecho falta poco tiempo para que las vanguardias cinematográficas permitan que el equipo de El Rey León haya creado todo un mundo virtual, “es mucho más como una película de acción en vivo que una película de animación, a pesar de que todos los entornos son digitales y todas las actuaciones están animadas".

Billy Eichner y Seth Rogen nos relatan entre risas su positiva experiencia con un Timón y un Pumba todavía más cómicos: “Nos animaban a que improvisáramos todo lo que quisiéramos desde nuestras sensibilidades cómicas e incluso desde nuestras propias personalidades", comenta Rogen. Los actores confesaban su impacto ante la estética de la película y aseguran que "nunca has visto nada igual". Sin embargo, hay algo que permanece inmortal desde 1994, “mucha gente conecta con esas ideas sobre la familia, el liderazgo o el hogar, en cómo nos marchamos de casa y cómo volvemos a ella, también cómo nos reconciliamos con nuestros antiguos yoes, con ideas más jóvenes", comenta Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud), voz de Scar. Destaca también en el reparto la participación de Beyoncé, quien además de poner voz al personaje de Nala adulta, podemos escucharla en dos de los temas musicales principales de la película, Can you feel the love tonight, el de Elton John, y Spirit.

La música vuelve a estar a cargo de Hans Zimmer, y cuenta también con Pharrell Williams como productor de algunas composiciones. En cuanto el equipo de efectos visuales, fueron necesarios 130 animadores y 200 ingenieros para dar vida a un total de 86 especies diferentes, desde los personajes icónicos de la película como Simba, Nala, Mufasa, Timón y Pumba, Scar o las hienas, hasta las criaturas más pequeñas de la sabana. La documentación para dar la forma más realista a estos animales y a los paisajes que rodean la historia se basa en diversas visitas por parte del equipo a África.

De esta forma, El Rey León presenta grandes novedades visuales basadas en la realidad, pero nos continúa conectando al mensaje de hace 25 años, “parece que esté escrito hoy, la idea del círculo de la vida, de que todos estamos conectados entre nosotros y a nuestro entorno, de que lo que dejamos atrás se lo debemos a la próxima generación… ", comenta su director.