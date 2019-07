Lolito, actor porno: "Hasta mi madre, cuando me duchaba, se daba cuenta de que lo mío no era normal"

Lolito es un hombre de menos de metro y medio que, a cambio, dispone de un miembro de tamaño desproporcionado para su tamaño. Al igual que a Jordi, el Niño polla, conocido también por esta característica, Lolito es actor pornográfico. Además de ser el manitas que te arregla lo mismo una puerta como que te pinta la casa. “Hasta mi madre, cuando me duchaba se daba cuenta de que lo mío no era normal”. La fama de Lolito comenzó a extenderse por su barrio (Malasaña) en cuanto llegó a Madrid desde Almería. Lollito no se plantea abandonar la pornografía, trabajo como actor que también compagina con apariciones en anuncios y hasta cine. En la próxima película de Álex de la Iglesia, Lolito tiene un papel. Con todas, Lolito asegura haber encontrado estabilidad y ser feliz. “No me planteo trabajar solo en una cosa y ojalá pueda seguir mucho tiempo en el porno”.

Siempre que pensamos en la fimosis, pensamos en los niños pequeños a los que los pediatras los circuncidan. La sorpresa es saber que los adultos también sufren con la fimosis, porque esta puede reproducirse por una regenereción de la piel del prepucio. Eduard García Cruz, urólogo especializado en sexualidad, nos dijo que la fimosis en adultos es algo frecuente. “A los hombres les genera mucha incertidumbre. La diabetes puede ser un detonante para estas parafimosis (que es su nombre médico). En un hombre adulto que desencadena una fimosis, lo primero será comprobar si es diabético. Los hongos, como la cándida, también la generan”. La circucisión e suna medida médica también para no contraer ETS, por lo que el doctor recomienda circuncidar a todos los niños antes de los 14 años. Las fimosis imposibilitan las relaciones sexuales, no puedes tener una correcta higiene del glande, lo que genera infecciones. “En cuanto un adulto distingue que puede tener fimosis debe acudir a su urólogo para operarse inmediatamente”.

La Biblia, el libro más vendido del mundo ha sido estudiado y versionado por una de las personas más conocidas del mundo twitter. La Biblia según @diostuitero nos sirvió para analizar cuánto sexo esconde el libro sagrado y nos sorprendió gratamente comprobar que tiene muchísimo. Adán, por ejemplo, no estuvo solo con Eva, sino que esta fue su segunda esposa después de Lilith, una mujer que lo despreciaba porque solo quería tener sexo en la postura del misionero. Las prostitutas son una de las figuras que más se repiten en el libro sagrado del cristianismo. A pesar de ser un machista de mierda, cosa que él mismo admite, @diostuitero certifica que la religión es toda un tinglado: “Esto es un tinglado que se montan en la que tengan que hacer muchas ofrendas siempre a los curas y la gente ligada a la Iglesia, capaz de decir que el flujo seminal y la menstruación nos hacen impuros.

Una fiesta acaba de acontecer en Berlín, en el mítico Kit-Kat. Julián Jaén, El Patillas, nos habló de ella, El mercado de las yeguas, a raíz de un artículo en EPS de Luisgé Martín. La fiesta más salvaje gay que lleva años celebrándose en Berlín y en la que los asistentes exhiben en su vestimenta la condición sexual que eligen: pasivo o activo. El Patillas también nos contó cómo se acaban de conocer unas declaraciones del Arzobispo de Burgos, efectuadas a través de una carta para la beatificación de una burgalesa que murió a manos de su violador, en la que su reverendísimo señor pide a las víctimas de violación que se resistan hasta la muerte si es necesario, pero que salven su castidad. La carta fue presentada ante el Vaticano hace unos años, pero ahora ha trascendido su defensa de la posible beata. Una sociedad que cimenta sus pensamientos en la santificación de mártires, alabando el sufrimiento de las que lleva a la gloria, es una sociedad enferma. Y la buena noticia es la visibilidad y candidatura, por primera vez, de un hombre homosexual a las primarias de los demócratas estadounidenses, del que tendrá que salir el opositor a las próximas presidenciales en Estados Unidos. Pete Buttigieg ha revolucionado el panorama político internacional por su paso adelante. Joven, demócrata, casado con un hombre.. ¡Lo tiene todo! Las presidenciales prometen.

Y yo me despedí pensando en este verano en el que pienso hacer lo que me dé la santa gana… También en mi cama.