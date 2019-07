Fatboy Slim tira de galones en la jornada inaugural del FIB

La jornada inaugural de la 25ª edición del Festival Internacional de Benicasim ha quedado marcada por un visible descenso de afluencia y un cartel más bien tibio. Acostumbrados a los grandes nombres de otro años, en esta ocasión solo dos escenarios dieron las luces, pero el británico Fatboy Slim sacó pecho, sobresaliendo con su batería de éxitos y alargando hasta el infinito los míticos Right Here, Right Now y The Rockafeller Skank.

Un emoji sonriente (logo inconfundible de Fatboy Slim) inundó las pantallas del segundo escenario. Con un repertorio que cuadra a la perfección en el ambiente festivalero, el de Bromley soltó temazos de la talla de This Is America de Childish Gambino, Hey ho, Let’s go de Ramones y Satisfaccion de los Rolling Stones, mientras las caras de Bowie, Dalí o Walter White aparecían ante el clamor de un público más internacional que nacional.

Aplausos que se incrementaron cuando apareció la bandera europea y un mensaje que decía “La música suena mejor con la Unión Europea”. Toda una declaración de intenciones del británico que agrandó su figura gracias a una más que rodada puesta en escena.

Kodaline pusieron el toque más pop entre tanta electrónica. El escenario Carrefour se llenó de banderas irlandesas en honor a los de Dublín. La emotividad llegó al FIB mientras soltaban temas como Brother, Follow your Fire, hasta llegar a All I Want. Pueden gustar más o pueden gustar menos, pero el sonido de la banda (y del escenario) fue impecable de principio a fin, lo que les permitió brillar más y eso que sus canciones son más para abrazar que para bailar.

La nota amarga de la jornada la dejó Action Bronson. El rapero norteamericano salió con 45 minutos de retraso debido a problemas técnicos y mostró un visible enfado con la organización e incluso llegó a encararse con un técnico, mandando un micro al suelo. Eso sí, le dio tiempo a que su publicó corease su Baby Blue y temas más conocidos.

Fontaines D.C. y Marina abrieron la jornada. Los primeros fueron los que pusieron un toque más rebelde, con pogo incluido, mientras que la británica se exhibió como si estuviera en casa hasta que llegó el esperado Baby. A la vez, entre concierto y concierto, el escenario de djs se llenaba de fibers. Queens in the North djs, Nando Costa, Rocío Saiz y Miqui Brightside fueron algunos de los pinchadiscos. Así acabó un jueves en el que se confirmaba que la jornada inaugural ha sido más apática que otros años. “Este año hay 20.000 personas menos, por lo menos”, decía un taxista mientras pensaba en lo que le espera este fin de semana.