Círculos de Podemos en La Rioja han pedido este jueves "perdón" por el "espectáculo" en el parlamento regional, donde la diputada de la formación morada, Raquel Romero, ha impedido la investidura de la socialista Concha Andreu como presidenta de la comunidad. Los citados Círculos de Haro, Logroño, Bajo Iregua y parte de las bases de Podemos creen que "no se ha respetado su voluntad".

En Hoy por Hoy hemos hablado de Manuel Larrea, portavoz del Círculo de Podemos en Haro. "Pedimos perdón porque no es de recibo lo que está pasando en La Rioja", declara Larrea.

El portavoz asegura que las bases "están mal y descontentos" y entiende la decepción entre los votantes de Podemos por el restultado de la investidura.

"Cuando intentamos hablar con Raquel Romero, se pusieron dos inscritas delante y no pudimos hablar con ella", explica Larrea, quien asegura que incluso después de la votación no han podido hablar con la diputada y cree que la dirección nacional debería dar un paso adelante: "No puede dejar La Rioja como está"

En concreto, el comunicado -publicado en diferentes medios digitales y recogido por Europa Press- explica que, "ante la grave situación de excepcionalidad que se vive en nuestra comunidad y dada la nula comunicación que desde la gestora se ha establecido con las bases", la mayoría de los círculos de nuestra tierra "queríamos en primer lugar pedir perdón a nuestros votantes y al resto de la ciudadanía por el bochornoso espectáculo ofrecido por nuestra representante y hemos consensuado una postura que procedemos a definir".

cOMUNICADO COMPLETO Ante la grave situación de excepcionalidad que se vive en nuestra comunidad y dada la nula comunicación que desde la gestora se ha establecido con las bases, la mayoría de los círculos de nuestra tierra queríamos en primer lugar pedir perdón a nuestros votantes y al resto de la ciudadanía por el bochornoso espectáculo ofrecido por nuestra representante y hemos consensuado una postura que procedemos a definir. La militancia ha sido completamente ninguneada, desoída, impidiendo la convocatoria de la Asamblea Autonómica e incumpliendo los Estatutos y el Código Ético, durante todo el proceso de negociaciones que se ha llevado a cabo durante esta semana, y que ha terminado con un vergonzoso espectáculo circense. Se nos ha hurtado una de nuestras principales funciones como círculos, que es recoger el sentir de la sociedad y la confianza depositada en las urnas. Aun así, autónomamente hemos realizado esta función de escaneo de la sociedad y resulta evidente la decepción profunda tanto de nuestros militantes como de las riojanas en general por la actuación de nuestra parlamentaria, Raquel Romero. Además, resulta evidente que esta actitud perjudica la estrategia de nuestro secretario general para hacernos con el sitio que nos corresponde en el gobierno del Estado, caricaturizándola hasta el ridículo. Además en el día de ayer, miércoles 17 de julio, se hizo público un documento, en el que Edith, Miriam y Luis Illoro, comunicaban que hace tiempo que abandonaron la gestora. Entendemos pues que este órgano carece de quórum y sus resoluciones dejan de ser de obligado cumplimiento. Por todo lo anterior solicitamos a la secretaría de organización nacional, que nos permita convocar una asamblea general con carácter de urgencia donde podamos afrontar la creación de un nuevo órgano que dirija las negociaciones que durante estos dos meses den a los Riojanos el gobierno progresista que tanto merece , contando con el trabajo y la opinión de las bases, y con las necesidades de la estrategia nacional. Por todo esto, apoyamos incondicionalmente a nuestro Consejo Ciudadano Estatal y a nuestro Secretario General Pablo Iglesias.